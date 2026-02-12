В Таиланде задержали школьного стрелка – он держал в заложниках более 300 человек

В Таиланде задержан вооруженный молодой человек, открывший стрельбу в школе округа Хатъяй на юге страны. 18-летний парень вошел на территорию учебного заведения с огнестрельным оружием и начал угрожать ученикам и персоналу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным провинциальной администрации, ранены двое – ученик и учитель. Их состояние уточняется, медицинские службы работают на месте. Полиция оперативно оцепила район, провела переговоры и взяла ситуацию под контроль. Все заложники – а их, по данным СМИ, было более 300 – освобождены.

Стрелок задержан, угрозы для школы больше нет. Сейчас следователи устанавливают мотивы нападения, изымают записи камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Таиланд регулярно сталкивается с проблемой незаконного оборота оружия и вспышками насилия. Один из самых трагичных инцидентов был в 2022 году, когда бывший полицейский убил 36 человек в детском центре на востоке страны. Правоохранители подчеркивают – расследование проведут максимально прозрачно, а меры безопасности в учебных заведениях региона уже усилены.