Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу

Юрий Царев, ведущий:

Все мечтают о скором приходе весны, но некоторые мечты очень личные и как здорово, когда они сбываются.

Александра Каштанова, ведущая:

О чем мечтает водитель с 20-летним стажем? Конечно, о новом автомобиле. Мечту Валерия Спижарного из Орша исполнила сеть магазинов «Санта».

Александр Меженный, ведущий:

Я был тому свидетель, поэтому прямо сейчас посмотрите, как мужчина приобрел в магазине любимый кофе для жены, а в итоге выиграл новенький роскошный автомобиль для всей семьи. О том, как мечты превращаются в реальность, смотрите в нашем сюжете.