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Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу

12 февраля 2026 07:43
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Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу-1

Юрий Царев, ведущий:
Все мечтают о скором приходе весны, но некоторые мечты очень личные и как здорово, когда они сбываются. 

Александра Каштанова, ведущая:
О чем мечтает водитель с 20-летним стажем? Конечно, о новом автомобиле. Мечту Валерия Спижарного из Орша исполнила сеть магазинов «Санта».

Александр Меженный, ведущий:
Я был тому свидетель, поэтому прямо сейчас посмотрите, как мужчина приобрел в магазине любимый кофе для жены, а в итоге выиграл новенький роскошный автомобиль для всей семьи. О том, как мечты превращаются в реальность, смотрите в нашем сюжете. 

Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу-3

– Валерий, здравствуйте. Рад вас видеть. Как настроение?
– Отлично.

Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу-5

Валерий Спижарный, г. Орша:
Меня зовут Валерий, я из Орши. Проживаю с женой и ребенком. В данное время работаю водителем. Такие ощущения, которые не передать просто словами. Просто почувствовать. Подумал, что это меня разыгрывают. 

Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу-7

– Валерий, это ваш автомобиль.
– Нет слов просто.
– Как ощущения?
– Очень приятно.
– Именно этот товар дал вам возможность стать победителем 25-го тура рекламной игры.
– Участникам хотелось бы пожелать, конечно, удачи, все время играть. Надеяться, что удача рано или поздно к ним придет.

*На правах рекламы.

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