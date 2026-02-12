Житель Орши выиграл автомобиль от «Санты». Узнали, какой товар принёс ему удачу

Юрий Царев, ведущий:
Все мечтают о скором приходе весны, но некоторые мечты очень личные и как здорово, когда они сбываются.
Александра Каштанова, ведущая:
О чем мечтает водитель с 20-летним стажем? Конечно, о новом автомобиле. Мечту Валерия Спижарного из Орша исполнила сеть магазинов «Санта».
Александр Меженный, ведущий:
Я был тому свидетель, поэтому прямо сейчас посмотрите, как мужчина приобрел в магазине любимый кофе для жены, а в итоге выиграл новенький роскошный автомобиль для всей семьи. О том, как мечты превращаются в реальность, смотрите в нашем сюжете.
– Валерий, здравствуйте. Рад вас видеть. Как настроение?
– Отлично.
Валерий Спижарный, г. Орша:
Меня зовут Валерий, я из Орши. Проживаю с женой и ребенком. В данное время работаю водителем. Такие ощущения, которые не передать просто словами. Просто почувствовать. Подумал, что это меня разыгрывают.
– Валерий, это ваш автомобиль.
– Нет слов просто.
– Как ощущения?
– Очень приятно.
– Именно этот товар дал вам возможность стать победителем 25-го тура рекламной игры.
– Участникам хотелось бы пожелать, конечно, удачи, все время играть. Надеяться, что удача рано или поздно к ним придет.
*На правах рекламы.