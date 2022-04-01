Виталий Тишуров: надеемся, что Международная федерация муай-тай одумается и снимет санкции

Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Стайки» завершилось первенство Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Стайки» завершилось первенство Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Награды и титулы оспаривали 250 юных атлетов со всей страны. А это три возрастные категории мальчиков и девочек. Яркими победами отметились 12-летний Максим Плюта и 15-летний Егор Федоришин.
Как прошло первенство Беларуси по тайскому боксу в «Стайках» – читайте здесь.
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Очень сильная конкуренция, во многих весах ребятам приходилось проделывать путь по четыре поединка. У нас в декабре прошло первенство мира в Таиланде, а в феврале – первенство Европы в Турции. На нашем первенстве республики принимают участие все победители и призеры. Мы все же надеемся, что международная федерация одумается и снимет санкции, и рассчитываем, что в конце года в Куала-Лумпуре (Малайзия) мы посражаемся на первенстве мира.