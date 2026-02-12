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ПВО РФ уничтожила 106 украинских беспилотников за ночь над регионами России

12 февраля 2026 07:32
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ПВО РФ уничтожила 106 украинских беспилотников за ночь над регионами России-0

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 106 украинских дронов. Об этом пишет РИА Новости.

Наибольшее число было сбито в Белгородской (24), Брянской (21), Воронежской (19) и Тамбовской (13) областях.

Остальные машины были нейтрализованы в ряде регионов, в том числе в Нижегородской области, Крыму, акватории Азовского и Черного морей, а также в Ростовской, Липецкой, Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областях.

В качестве ответа на атаки на гражданскую инфраструктуру российские войска применяют точное оружие и беспилотники, нанося удары исключительно по украинским военным объектам и предприятиям оборонной промышленности.

Фото: pixabay

# Россия # Оружие и боеприпасы

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