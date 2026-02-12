ПВО РФ уничтожила 106 украинских беспилотников за ночь над регионами России

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 106 украинских дронов. Об этом пишет РИА Новости.

Наибольшее число было сбито в Белгородской (24), Брянской (21), Воронежской (19) и Тамбовской (13) областях.

Остальные машины были нейтрализованы в ряде регионов, в том числе в Нижегородской области, Крыму, акватории Азовского и Черного морей, а также в Ростовской, Липецкой, Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областях.

В качестве ответа на атаки на гражданскую инфраструктуру российские войска применяют точное оружие и беспилотники, нанося удары исключительно по украинским военным объектам и предприятиям оборонной промышленности.

Фото: pixabay