Навроцкий повторил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что он готов к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным, если этого требуют интересы страны. Об этом пишет ТАСС.

«Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша», – заявил он.

Он отметил, что ради Польши готов вести диалог с любым лидером, но заметил, что не торопится садиться за стол с российским президентом, поскольку его разыскивают в МВД РФ.

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