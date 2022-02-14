НХЛ. «Нью-Джерси» уступил на своём поле «Питтсбургу»

Результативный пас Егора Шаранговича не помог «Нью-Джерси» на своем поле обыграть «Питтсбург» в 49 туре регулярного чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами. Во втором отрезке команды обменялись взятиями ворот. А в решающей трети сильнее оказались гости. Как итог – 2:4, обидный домашний проигрыш «дьяволов». В составе проигравших наш земляк провел на льду 20 минут 36 секунд. «Питтсбург» идет на 3-м месте в таблице Восточной конференции, хоккеисты «Нью-Джерси» – 12-е.