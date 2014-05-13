Йере Каралахти, защитник сборной Финляндии: Игра с Беларусью будет особенной для меня

После матча Германия – Финляндия (0:4) защитник команды-победительницы Йере Каралахти поделился ожиданиями от предстоящей 15 мая встречи со сборной Беларуси, передает корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.

В четверг Финляндии предстоит встреча со сборной Беларуси. Поделитесь ожиданиями.

Йери Каралахти, защитник сборной Финляндии по хоккею:

Конечно, это игра будет особенной для меня, потому что я несколько сезонов отыграл в столице этой страны, в «Динамо-Минск». Уверен, поединок с белорусами получится действительно интересным и напряженным.

Может, видели игры сборной Беларуси с США, Казахстаном и Швейцарией?

Йери Каралахти:

Честно говоря, совсем не видели наших ближайших соперников в деле на этом чемпионате мира. Почему? Банально нет времени.

После долгого перерыва сегодня вернулись на некогда родную площадку. Какие эмоции?

Йери Каралахти:

Очень приятно было снова выйти на лед «Минск-Арены». Правильно заметили, что эта площадка для меня была действительно родной какое-то время. Так что сегодня я испытал особые чувства.

Кстати, знаю, что меня очень любят местные болельщики. Надеюсь, они меня хорошо встретят в четверг.