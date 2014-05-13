ЧМ-2014. Бельгийцы посетили музей Азгура и поделились впечатлениями о белорусах

Новости Беларуси. В Минск приезжают болельщики не только из стран-участниц чемпионата. Так, на играх Россия-Финляндия и Россия-США мы встретили бельгийцев.

Димитри: Приехать в Беларусь, в Минск – это была моя мечта. Серьезно. Возможно, для вас это звучит странно, но я правда мечтал об этом уже много лет. Как только услышал, что можно съездить на хоккей, да еще и без визы – сразу же купил билеты, хоть и было это еще в октябре. Мне вообще очень нравятся славянские страны. В то время как мои друзья и коллеги загорают на пляже где-нибудь во Франции или Испании, я еду в Восточную и Южную Европу и читаю очень много книг о ваших странах.

Дэнни: Ваш город меня очень впечатлил. Если бы можно было взять наших госслужащих и отвезти их сюда, то для них это была бы потрясающая учебная поездка «Как сделать город для людей». У вас все так продумано, вплоть до светофоров, которые показывают оставшиеся секунды. У нас такого нет. А еще у вас очень доброжелательные люди. Теперь я понимаю, о чем мне говорили, когда упоминали «белорусское гостеприимство». В любом месте, в метро, в кафе, нам все пытаются помочь, когда мы не сразу соображаем, как пользоваться проездными или теряемся в новых для нас купюрах.

Арены – нечто невероятное, они такие большие! В Бельгии я часто был волонтером на самых разных фестивалях, но максимальное количество людей в одном месте, которых я видел, было что-то вроде двух тысяч. А здесь то 10, то 15! Это очень впечатляет. К тому же, у вас очень красиво строят здания. В Европе чаще всего никто не заморачивается о том, как это будет выглядеть. Главное – удобство и функциональность. У вас же получается это совместить.

Из достопримечательностей Димитри и Дэнни успели многое посетить: музеи, стадионы (страсть Димитри), главные проспекты, парки. Но больше всего их впечатлил музей Азгура, где собрана довольно большая коллекция работ скульптора в одной комнате. Белорусское гостеприимство проявилось и там: сотрудники музея поделились историями о скульпторе, провели экскурсию. Уже на выходе из музея наши герои встретили еще двух американцев - Джеффри из Нью-Йорка и Алекса из Бостона, которые с радостью обменялись впечатлениями о стране, о городе и о белорусском народе. И в одном они сошлись: белорусы - удивительные люди.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже!