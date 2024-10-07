Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Во втором поединке группового этапа подопечные Николаса Альварадо одержали победу над командой Молдовы. Счет в матче открыл Игорь Бриштель после эффектной комбинации наших парней.
Далее команды устроили настоящую голевую перестрелку, победителями из которой вышли белорусы – 8:4. В составе отечественной дружины хет-трик оформил Бриштель, дубли на счету Анатолия Рябко и Вадима Бокача. Таким образом, наши футболисты по итогам группового раунда заняли первое место. Напомним, ранее дружина разгромила бельгийцев со счетом 11:1.