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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025

07 октября 2024 19:18
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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Во втором поединке группового этапа подопечные Николаса Альварадо одержали победу над командой Молдовы. Счет в матче открыл Игорь Бриштель после эффектной комбинации наших парней.

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025-1

Далее команды устроили настоящую голевую перестрелку, победителями из которой вышли белорусы – 8:4. В составе отечественной дружины хет-трик оформил Бриштель, дубли на счету Анатолия Рябко и Вадима Бокача. Таким образом, наши футболисты по итогам группового раунда заняли первое место. Напомним, ранее дружина разгромила бельгийцев со счетом 11:1.

# Футбол # Спортивные соревнования

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