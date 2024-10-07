Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 взяла серебро в ЕКЛ

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 – серебряный призер третьего тура Единой Континентальной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования завершились в Иваново.

На пути к пьедесталу белоруски одержали четыре победы, но в решающем матче уступили хозяйкам площадки – 19:21. В состав нашей команды входят Ульяна Скиба, Анастасия Бабак, Мария Ануфриенко и Яна Голякова. В мужском турнире нашу страну представляли две команды. Солигорский «Шахтер» занял в итоге 5-е место, а сборная Беларуси – 9-е.