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Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 взяла серебро в ЕКЛ

07 октября 2024 12:09
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Женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 – серебряный призер третьего тура Единой Континентальной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования завершились в Иваново.

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 взяла серебро в ЕКЛ-1

На пути к пьедесталу белоруски одержали четыре победы, но в решающем матче уступили хозяйкам площадки – 19:21. В состав нашей команды входят Ульяна Скиба, Анастасия Бабак, Мария Ануфриенко и Яна Голякова. В мужском турнире нашу страну представляли две команды. Солигорский «Шахтер» занял в итоге 5-е место, а сборная Беларуси – 9-е.

# Баскетбол

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