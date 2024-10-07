«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги

Стартовый сет игры во Дворце спорта «Уручье» остался за белорусками (28:26), в дальнейшем оппонентки заиграли увереннее: прежде всего в защите. Как итог – три следующие партии выиграла «Ленинградка» – 25:20, 25:16, 25:15. Для «Минчанки» это поражение третье подряд, в турнирной таблице белоруски занимают 14-е место.