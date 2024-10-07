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«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги

07 октября 2024 13:40
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«Минчанка» уступила «Ленинградке» в 5-м туре российской волейбольной Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги-1

Стартовый сет игры во Дворце спорта «Уручье» остался за белорусками (28:26), в дальнейшем оппонентки заиграли увереннее: прежде всего в защите. Как итог – три следующие партии выиграла «Ленинградка» – 25:20, 25:16, 25:15. Для «Минчанки» это поражение третье подряд, в турнирной таблице белоруски занимают 14-е место.

# Волейбол

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