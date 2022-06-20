Обновили мировые рейтинги теннисистов. Какие позиции занимают белорусы?

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с 5-й строчки опустилась на 6-ю. Одну позицию потеряла и Виктория Азаренко – она замыкает топ-20 мирового рейтинга. А вот Александра Саснович сумела улучшить свое положение в мировой классификации. Белоруска с 38-го место поднялась на 34-е. Напомним, лучший результат в карьере Саснович – 30 позиция. Возглавляет мировой топ с огромным запасом полька Ига Швентек.