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Обновили мировые рейтинги теннисистов. Какие позиции занимают белорусы?

20 июня 2022 20:54
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Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация обновили рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обновили мировые рейтинги теннисистов. Какие позиции занимают белорусы?-1

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с 5-й строчки опустилась на 6-ю. Одну позицию потеряла и Виктория Азаренко – она замыкает топ-20 мирового рейтинга. А вот Александра Саснович сумела улучшить свое положение в мировой классификации. Белоруска с 38-го место поднялась на 34-е. Напомним, лучший результат в карьере Саснович – 30 позиция. Возглавляет мировой топ с огромным запасом полька Ига Швентек.

Обновили мировые рейтинги теннисистов. Какие позиции занимают белорусы?-4

Положительная динамика есть и в мужском разряде. Илья Ивашко поднялся на 40-ю строчку, что является его лучшим достижением в карьере. Егор Герасимов располагается на 141-м месте. Лидером в туре по-прежнему является россиянин Даниил Медведев.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Александра Саснович # Ига Швёнтек # Илья Ивашко # Даниил Медведев # Егор Герасимов # Фотофакт

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