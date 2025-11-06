Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»

Как стать богаче на 20 тысяч рублей? Лайфхаком поделилась Юлия Хобня из Речицы. Покупка сладкой воды в магазине «Санта» обернулась для многодетной мамы крупной суммой. Как оказаться в числе счастливчиков? Смотрите в нашем сюжете.

Юлия Хобня, г. Речица:

Я из города Речицы в Гомельской области. Я мать троих детей, двоих сыновей и одной дочери. Я чувствую сейчас чувство радости и благодарности. Не поверила. В удачу до последнего не верили. Все-таки она же есть.

– 20 тысяч рублей ваши!

– Спасибо большое. Я очень рада. Юлия Хобня:

Сообщила я первому своему младшему брату, который приехал со мной.

– Она сказала, что выиграла деньги. Я был за нее очень рад.

– На что потратим денежки?

– На обустройство квартиры.