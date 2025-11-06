Прямой эфир

Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»

06 ноября 2025 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как стать богаче на 20 тысяч рублей? Лайфхаком поделилась Юлия Хобня из Речицы. Покупка сладкой воды в магазине «Санта» обернулась для многодетной мамы крупной суммой. Как оказаться в числе счастливчиков? 

Смотрите в нашем сюжете. 

Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»-2

Юлия Хобня, г. Речица:
Я из города Речицы в Гомельской области. Я мать троих детей, двоих сыновей и одной дочери. Я чувствую сейчас чувство радости и благодарности. Не поверила. В удачу до последнего не верили. Все-таки она же есть. 

Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»-4

– 20 тысяч рублей ваши!
– Спасибо большое. Я очень рада.

Юлия Хобня:
Сообщила я первому своему младшему брату, который приехал со мной.

Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»-6

– Она сказала, что выиграла деньги. Я был за нее очень рад.
– На что потратим денежки? 
– На обустройство квартиры.

Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»-8

Юлия Хобня:
Регистрируйте карту, ходите в магазин «Санта», играйте и выигрывайте. 

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью
06 ноября 2025 08:53

Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью

Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября
06 ноября 2025 08:36

Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября

Спасатели ликвидировали пожар на «Нафтане» – ВИДЕО
06 ноября 2025 08:30

Спасатели ликвидировали пожар на «Нафтане» – ВИДЕО