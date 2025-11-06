Белоруска стала богаче на 20 тыс. рублей после покупки в магазине «Санта»

Как стать богаче на 20 тысяч рублей? Лайфхаком поделилась Юлия Хобня из Речицы. Покупка сладкой воды в магазине «Санта» обернулась для многодетной мамы крупной суммой. Как оказаться в числе счастливчиков?
Смотрите в нашем сюжете.
Как стать богаче на 20 тысяч рублей? Лайфхаком поделилась Юлия Хобня из Речицы. Покупка сладкой воды в магазине «Санта» обернулась для многодетной мамы крупной суммой. Как оказаться в числе счастливчиков?
Смотрите в нашем сюжете.
Юлия Хобня, г. Речица:
Я из города Речицы в Гомельской области. Я мать троих детей, двоих сыновей и одной дочери. Я чувствую сейчас чувство радости и благодарности. Не поверила. В удачу до последнего не верили. Все-таки она же есть.
– 20 тысяч рублей ваши!
– Спасибо большое. Я очень рада.
Юлия Хобня:
Сообщила я первому своему младшему брату, который приехал со мной.
– Она сказала, что выиграла деньги. Я был за нее очень рад.
– На что потратим денежки?
– На обустройство квартиры.
Юлия Хобня:
Регистрируйте карту, ходите в магазин «Санта», играйте и выигрывайте.
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