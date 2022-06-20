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Гродненский «Ритм» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин

20 июня 2022 20:47
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Новости Беларуси. Гродненский «Ритм» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин сезона 2021-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Ритм» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин-1

В четвертом поединке финального раунда была обыграна «Виктория» из Смолевичей. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу девушек из Гродно, и они завоевали золотые награды. Бронзовые медали чемпионата достались хоккеисткам из клуба «Минск».

# Женский хоккей # Фотофакт

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