«Интер» минимально обыграл «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Кайрат» со счетом 2:1 в четвертом туре Лиги чемпионов. Лаутаро Мартинес и Карлос Аугусто забили голы за «Милан», а Офри Арад – за казахстанскую команду. Об этом пишет РИА Новости.

«Интер» занимает третье место с 12 очками, выиграв все четыре матча. «Кайрат» с одним очком находится на 34-й позиции. В следующем туре 26 ноября «Интер» сыграет с «Атлетико», а «Кайрат» – с «Копенгагеном».

Другие результаты:

«Аякс» – «Галатасарай» – 0:3

«Бенфика» – «Байер» – 0:1

«Марсель» – «Аталанта» – 0:1.

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