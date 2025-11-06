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Около тысячи американцев вышли на митинг в Вашингтоне против политики Трампа

06 ноября 2025 08:23
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Около тысячи человек со всех уголков США собрались в центре Вашингтона на митинг против политики президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи американцев вышли на митинг в Вашингтоне против политики Трампа-2

Акция прошла в непосредственной близости от белого дома и была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Организаторы призывали начать «крупнейшее ненасильственное движение» для защиты демократических норм. 

Митингующие заявили, что продолжат протестовать до тех пор, пока Трамп не будет отстранен от власти. Демонстрация прошла в основном мирно. Полиция лишь перекрыла несколько прилегающих улиц. 

Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории Америки.

# Новости США # Акции протеста # Дональд Трамп

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