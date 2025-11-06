Около тысячи американцев вышли на митинг в Вашингтоне против политики Трампа

Около тысячи человек со всех уголков США собрались в центре Вашингтона на митинг против политики президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция прошла в непосредственной близости от белого дома и была приурочена к годовщине победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года. Организаторы призывали начать «крупнейшее ненасильственное движение» для защиты демократических норм.

Митингующие заявили, что продолжат протестовать до тех пор, пока Трамп не будет отстранен от власти. Демонстрация прошла в основном мирно. Полиция лишь перекрыла несколько прилегающих улиц.