Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября

Еще одно знаковое событие ожидается 7 ноября. В праздничный день журналисты, блогеры и болельщики соберутся в живописной локации у озере Вяча на четвертый чемпионат по колке дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После торжественного открытия в 10:20 стартуют напряженные соревнования в нескольких дисциплинах.

Команда СТВ заявлена в каждой из них. Пока одни рубят, другим скучать не придется. Для зрителей подготовлены народные забавы: соревнования по сбору деревянных фигур, распиловке бревна «На глазок» и загрузке дров на сани.