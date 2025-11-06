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Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября

06 ноября 2025 08:36
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Еще одно знаковое событие ожидается 7 ноября. В праздничный день журналисты, блогеры и болельщики соберутся в живописной локации у озере Вяча на четвертый чемпионат по колке дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После торжественного открытия в 10:20 стартуют напряженные соревнования в нескольких дисциплинах. 

Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября-2

Команда СТВ заявлена в каждой из них. Пока одни рубят, другим скучать не придется. Для зрителей подготовлены народные забавы: соревнования по сбору деревянных фигур, распиловке бревна «На глазок» и загрузке дров на сани.

Команда телеканала СТВ выступит на чемпионат по колке дров 7 ноября-4

Голодным также никто не останется – будут работать торговые точки с едой и напитками. Музыкальную поддержку мероприятию окажут многочисленные творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.

# Конкурс # СМИ Беларуси # ЗАО «Столичное телевидение»

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