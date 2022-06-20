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«Проиграли во всём». Почему белорусам не удалось обыграть команду из Питера на Кубке Сириуса в Сочи?

20 июня 2022 20:39
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, без шансов уступила команде Санкт-Петербурга со счетом 1:7 на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Проиграли во всём». Почему белорусам не удалось обыграть команду из Питера на Кубке Сириуса в Сочи?-1

Россияне взяли инициативу в свои руки с самого начала и уже в первом периоде трижды поразили белорусские ворота. Наши парни смогли отличиться во втором отрезке. Однако соперники продолжили забрасывать, а вот белорусы нет. Таким образом, подопечные Цыплакова с одной победой и тремя поражениями занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Белорусская команда продолжит выступать. Во вторник, 21 июня, соперником станет сборная Москвы.

«Проиграли во всём». Почему белорусам не удалось обыграть команду из Питера на Кубке Сириуса в Сочи?-4

Александр Цыплаков, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-16):
Проиграли во всем сегодня. В единоборствах, в желании, в характере. Если брать сегодняшнюю игру, позитивным моментом была и остается игра наших вратарей.

«Проиграли во всём». Почему белорусам не удалось обыграть команду из Питера на Кубке Сириуса в Сочи?-7

Александр Бедрицкий, нападающий юношеской сборной Беларуси U-16:
Где-то в борьбе плохо сыграли, где-то скорости не хватило. Реализация моментов была плохая, у соперников было лучше.

# Хоккей # Александр Цыплаков # Фотофакт

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