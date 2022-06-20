«Проиграли во всём». Почему белорусам не удалось обыграть команду из Питера на Кубке Сириуса в Сочи?

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, без шансов уступила команде Санкт-Петербурга со счетом 1:7 на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Россияне взяли инициативу в свои руки с самого начала и уже в первом периоде трижды поразили белорусские ворота. Наши парни смогли отличиться во втором отрезке. Однако соперники продолжили забрасывать, а вот белорусы нет. Таким образом, подопечные Цыплакова с одной победой и тремя поражениями занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Белорусская команда продолжит выступать. Во вторник, 21 июня, соперником станет сборная Москвы.

Александр Цыплаков, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-16):

Проиграли во всем сегодня. В единоборствах, в желании, в характере. Если брать сегодняшнюю игру, позитивным моментом была и остается игра наших вратарей.