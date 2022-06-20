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«Приехали отборные топовые спортсмены». Как выступили белорусские рапиристы на чемпионате Союзного государства?

20 июня 2022 15:35
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Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Приехали отборные топовые спортсмены». Как выступили белорусские рапиристы на чемпионате Союзного государства?-1

Накануне на турнире были разыграны медали в командном первенстве у рапиристов. У женщин победу праздновала сборная Курской области, которая в решающем поединке нанесла поражение дружине Самарской области – 45:35. Белоруски в этой дисциплине замкнули восьмерку сильнейших.

У мужчин первое место заняла команда Самарской области, которая в финале вырвала победу у сборной Башкортостана – 45:44. Наши рапиристы расположились на 9-й позиции.

«Приехали отборные топовые спортсмены». Как выступили белорусские рапиристы на чемпионате Союзного государства?-4

Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской федерации фехтования:
Ожидали более высокого выступления от рапиристов, особенно от мужчин. Но немножко ребята растерялись, можно так сказать. Все-таки приехали отборные топовые спортсмены. Я скажу так, что если на этих соревнованиях брать медали или хотя бы попадать в восьмерку сильнейших, то можно смело попадать в восьмерку сильнейших и брать медали на любом этапе Кубка мира, на чемпионатах Европы, мира. Потому что российская конкуренция, российская школа – одна из самых топовых школ в мире. Поэтому без лишней какой-то комплиментарности для российских спортсменов скажу, что уровень у них запредельный. Попадают в сборную, выездной состав, только четыре человека. А таких желающих там огромное количество. И поэтому, когда они привозят сюда 30 человек, здесь все 30 человек, которые стремятся попасть в четверку самых сильных.

«Приехали отборные топовые спортсмены». Как выступили белорусские рапиристы на чемпионате Союзного государства?-7

20 июня в борьбу на турнире вступили шпажисты. Отметим, в этот вид программы заявились 114 участников. В 30-ку лучших попали четыре белоруса. Марк Семоненко стал 17-м. Илья Полозков, Иван Хамцов и Максим Марук, представители современного пятиборья, также проверили свои силы на турнире по фехтованию и заняли 24-е, 28-е и 30-е места соответственно. Победу здесь одержал россиянин Вадим Анохин.

# Фехтование # Виталий Соколовский # Марк Семоненко # Илья Полозков # Иван Хамцов # Максим Марук # Фотофакт

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