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В Польше растёт уровень ксенофобии в отношении украинцев

06 ноября 2025 08:26
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В Польше заметно выросло число ксенофобских преступлений в отношении граждан Украины. По данным местных СМИ и правоохранительных органов, за последние два года оно увеличилось более чем на 66 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше растёт уровень ксенофобии в отношении украинцев-2

За первые семь месяцев 2025 года зарегистрировано 543 таких инцидента, что подтверждает тенденцию к росту. Чаще всего ксенофобия проявляется в угрозах и запугивании, а также порче имущества по национальному признаку. Нередки и нападения с применением физического или психологического насилия. 

Стоит отметить, что в Польше сейчас проживает порядка полутора миллионов украинцев, что делает их крупнейшей в стране группой иностранцев. Нетерпимость населения по отношению к беженцам подогревает и некоторые представители власти. Так, заявления об «усталости» общества от конфликта в Украине звучат все чаще. 

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# Новости Польши # Международная политика

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