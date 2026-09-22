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Новости по тегу #Шахматы

Сборная Беларуси занимает промежуточное 20-е место на Всемирной шахматной олимпиаде
22 сентября 2026 12:21

Сборная Беларуси занимает промежуточное 20-е место на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборная Беларуси потерпела первое поражение на Всемирной шахматной олимпиаде
19 сентября 2026 18:05

Сборная Беларуси потерпела первое поражение на Всемирной шахматной олимпиаде

Белорусские шахматисты продолжают безошибочно выступать на Всемирной олимпиаде
18 сентября 2026 12:13

Белорусские шахматисты продолжают безошибочно выступать на Всемирной олимпиаде

Денис Лазавик вышел в финал шахматного турнира на киберспортивном Кубке мира
15 августа 2026 12:46

Денис Лазавик вышел в финал шахматного турнира на киберспортивном Кубке мира

Белорусские шахматисты допущены к соревнованиям под национальным флагом
22 июля 2026 11:25

Белорусские шахматисты допущены к соревнованиям под национальным флагом

В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»
08 мая 2026 20:15

В Минске прошел финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»

В Минске стартовал финал турнира по шахматам «Белая ладья»
05 мая 2026 20:14

В Минске стартовал финал турнира по шахматам «Белая ладья»

Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком
30 апреля 2026 08:23

Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком

Республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика» стартовал в Минске
29 апреля 2026 18:48

Республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика» стартовал в Минске

Белорус Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам
16 апреля 2026 17:49

Белорус Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам

Денис Лазавик занял третье место на турнире по быстрым шахматам среди профессионалов
09 февраля 2026 11:38

Денис Лазавик занял третье место на турнире по быстрым шахматам среди профессионалов

От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму
16 января 2026 18:56

От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму