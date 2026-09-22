Новости по тегу #Шахматы

Всего в соревнованиях участвуют представители 150 государств. После 6 туров в активе наших интеллектуалов 4 виктории, одна ничья и столько же поражений.
Сильнее наших интеллектуалов действовали испанцы.
По окончании двух туров в активе нашей сборной две безоговорочные победы и четвертое место в турнирной таблице.
Главный приз он оспорит с чемпионом мира по шахматам, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Первый крупный турнир состоится в сентябре.
Развитие этого вида спорта в Беларуси и организация соревновательного процесса для школьников – основные задачи турнира.
16 команд проведут 7 туров по швейцарской системе. На партию выделен час.
Ему всего 19, а он уже дважды чемпион страны, самый молодой гроссмейстер в истории Беларуси, человек, который несколько раз побеждал самого Магнуса Карлсена. Познакомимся с легендарным шахматистом прямо здесь и сейчас.
Участие в соревнованиях принимают 18 коллективов.
Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.
В поединке за бронзу белорусский интеллектуал нанес поражение пятикратному чемпиону состязаний Хикару Накамуре.
В преддверии старта сильнейшие интеллектуалы ведут борьбу на чемпионате Европы
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