Хоккейные клубы Экстралиги провели товарищеские матчи

Команды хоккейной Экстралиги продолжают активно готовиться к новому сезону. Свою игровую форму клубы проверяют в товарищеских матчах, состоялось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер» на домашнем льду уверенно справился с «Динамо-Молодечно». Первый отрезок остался безголевым. Во втором «горняки» дважды огорчили своих оппонентов, по такому же сценарию прошла и заключительная треть. Подобраться к обороне хозяев гости так и не смогли. Как итог, убедительные 4:0 в пользу подопечных Павла Перепехина.

«Витебск» без проблем разобрался со смоленским «Славутичем». Серебряный призер чемпионата страны вновь показал, что настроен на яркую борьбу и готов к предстоящему розыгрышу. На шесть шайб в исполнении белорусского коллектива россияне смогли ответить лишь дважды.

В Жлобине местный «Металлург» принимал оршанский «Локомотив». Противостояние прошло на равных в упорной и неуступчивой борьбе. Команды не смогли выявить сильнейшего в основное время. На 27-й минуте Даниил Рогач вывел гостей вперед, на что у «волков» совсем скоро нашелся ответ. Отличился Илья Спат. Больше цифры на табло не менялись. Игра перешла в овертайм, где победу «сталеварам» принес Сергей Бейзак.