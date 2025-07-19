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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в новом сезоне Евролиги

19 июля 2025 17:31
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Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает побеждать в новом сезоне Евролиги. 19 июля наши парни уверенно прошли команду Германии. Встреча прошла в грузинском Батуми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионы мира вновь подтвердили свой высокий уровень, полностью контролировали ход встречи и праздновали победу с результатом 6:1. Дубль оформил Анатолий Рябко, еще по разу отличились Вадим Бокач, Олег Гапон, Никита Чайковский, а также голкипер Владимир Устинович. Накануне земляки разгромили футболистов Турции – 12:1.

Завтра подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо встретятся со сборной Чехии. После чего белорусская дружина отправится в Италию, где сыграет с командами Латвии, Молдовы и Швейцарии. Суперфинал Евролиги пройдет в середине сентября.

# Спортивные соревнования

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