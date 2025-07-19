Белоруска Алина Горносько завоевала 4 медали на Универсиаде в Германии

Свой высокий уровень на международной арене продолжает демонстрировать лидер белорусской команды по художественной гимнастике Алина Горносько. Она завоевала четыре медали на Всемирной Универсиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Германии.

19 июля состоялись финалы в отдельных видах. Белоруска поднималась на пьедестал трижды. Ей не было равных в композиции с булавами. За свое выступление Алина получила 29 баллов 55 сотых, превзойти результат землячки так никто и не смог. В программе с мячом Горносько заняла второе место, уступив победительнице всего 5 сотых балла. Также наша грация выиграла серебро в упражнении с лентой.

Напомним, накануне соотечественница стала лучшей в многоборье. Еще одна медаль в активе Анастасии Салос, которая завоевала бронзу в композиции с булавами.