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Белоруска Алина Горносько завоевала 4 медали на Универсиаде в Германии

19 июля 2025 17:30
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Свой высокий уровень на международной арене продолжает демонстрировать лидер белорусской команды по художественной гимнастике Алина Горносько. Она завоевала четыре медали на Всемирной Универсиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Германии.

19 июля состоялись финалы в отдельных видах. Белоруска поднималась на пьедестал трижды. Ей не было равных в композиции с булавами. За свое выступление Алина получила 29 баллов 55 сотых, превзойти результат землячки так никто и не смог. В программе с мячом Горносько заняла второе место, уступив победительнице всего 5 сотых балла. Также наша грация выиграла серебро в упражнении с лентой.

Напомним, накануне соотечественница стала лучшей в многоборье. Еще одна медаль в активе Анастасии Салос, которая завоевала бронзу в композиции с булавами.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос

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