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«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Филадельфии»

16 декабря 2022 11:25
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Белорусские хоккеисты продолжают выступать за свои клубы в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Егор Шарангович провел очередной матч за «Нью-Джерси», правда, его команда минимально уступила «Филадельфии» – 1:2.

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Филадельфии»-1

Наш форвард играл во второй тройке и провел на площадке 15 минут и 28 секунд, нанес пять бросков по воротам, совершил один перехват и один силовой прием. В 29 встречах на счету Шаранговича 15 баллов.

Алексей Протас провел матч за «Вашингтон». «Столичные» уступили «Далласу» – 1:2. Белорусский форвард играл во втором звене, провел на площадке 9 минут и 41 секунду, нанес один бросок по воротам, сделал два хита, заблокировал один выстрел соперника и совершил один перехват. Протас в нынешнем сезоне сыграл 32 матча и заработал 6 очков.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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