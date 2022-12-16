«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Филадельфии»

Белорусские хоккеисты продолжают выступать за свои клубы в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Егор Шарангович провел очередной матч за «Нью-Джерси», правда, его команда минимально уступила «Филадельфии» – 1:2.

Наш форвард играл во второй тройке и провел на площадке 15 минут и 28 секунд, нанес пять бросков по воротам, совершил один перехват и один силовой прием. В 29 встречах на счету Шаранговича 15 баллов.

Алексей Протас провел матч за «Вашингтон». «Столичные» уступили «Далласу» – 1:2. Белорусский форвард играл во втором звене, провел на площадке 9 минут и 41 секунду, нанес один бросок по воротам, сделал два хита, заблокировал один выстрел соперника и совершил один перехват. Протас в нынешнем сезоне сыграл 32 матча и заработал 6 очков.