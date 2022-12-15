Хоккей. Белорусы стартовали с победы на Кубке Первого канала, обыграв команду Казахстана

Сборная Беларуси по хоккею провела стартовый поединок на Кубке Первого канала в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках были представители Казахстана.

Наши парни вышли вперед на четвертой минуте встречи. Первую шайбу белорусского коллективу на турнире забросил Владимир Алистров. Однако удержать ворота на замке не получилось. До ухода на перерыв оппоненты сравняли. Итоговые цифры поединка – 4:1 в пользу нашей сборной. В пятницу, 16 декабря, наша дружина примет участие в состязаниях в формате три на три.