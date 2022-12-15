«Это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад». Франция вышла в финал ЧМ по футболу

Спустя четыре года сборная Франции вновь в финале чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель трофея в 1/2 не позволил Марокко сотворить очередную сенсацию и уверенно шагнул в титульный поединок.

«Трехцветные» на классе выиграли со счетом 2:0. Цифры были открыты уже на старте противостояния – на 5-й минуте отличился Эрнандес. Удвоить преимущество удалось ближе к концу матча. После рикошета свой первый гол за сборную забил Коло-Муани. У марокканцев добиться «гола престижа» не получилось. Хотя хорошие моменты, чтобы огорчить оппонентов, у «львов» были. Не раз выручал команду Льорис. Особенно давление африканцев чувствовалось во втором тайме. Однако французы устояли и забрали последнюю путевку в финал себе.

Дидье Дешам стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал на двух мундиалях подряд. Также его команда в матче от невероятного результата. В истории есть всего два случая успешной защиты титула. В 1938 году первой стала Италия, а в 1962-м – Бразилия.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

Через несколько дней мы будем играть за титул чемпиона мира. Нас ждет большая битва. Аргентина – агрессивная команда, но это хорошая агрессия. Месси – лучший игрок мира, или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничивать его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад.