«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону

В стартах приняли участие члены национальной команды Беларуси по биатлону, лидеры сборных молодежных команд, а также сборных команд областей и города Минска. Формат состязаний был необычным. Биатлонисты соревновались на кроссовой дистанции 900 метров, стрельбу вели из биатлонной пневматической винтовки нового вида на расстоянии 10 метров. В финальный раунд соревнований вышли сильнейшие атлеты.

Новости Беларуси. Антон Смольский стал победителем Летнего кубка федерации биатлона, который состоялся на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский, победитель Летнего кубка федерации биатлона:

Новый формат, новое соревнование, для нас это все необычно, потому что классификация и специализация другая. Быстро проходят гонки, быстро нужно реагировать, ориентироваться. Люди, которые не находятся в национальной команде, посоревнуются с нами, проверят свои силы. А мы, соответственно, держим марку и не даем себя обыграть.

У мужчин первое место занял серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский, вторым финишировал Никита Лобастов, третьим был Иван Бодрицкий.