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«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону

27 мая 2022 20:39
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Новости Беларуси. Антон Смольский стал победителем Летнего кубка федерации биатлона, который состоялся на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартах приняли участие члены национальной команды Беларуси по биатлону, лидеры сборных молодежных команд, а также сборных команд областей и города Минска. Формат состязаний был необычным. Биатлонисты соревновались на кроссовой дистанции 900 метров, стрельбу вели из биатлонной пневматической винтовки нового вида на расстоянии 10 метров. В финальный раунд соревнований вышли сильнейшие атлеты.

«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону-1

Антон Смольский, победитель Летнего кубка федерации биатлона:
Новый формат, новое соревнование, для нас это все необычно, потому что классификация и специализация другая. Быстро проходят гонки, быстро нужно реагировать, ориентироваться. Люди, которые не находятся в национальной команде, посоревнуются с нами, проверят свои силы. А мы, соответственно, держим марку и не даем себя обыграть.

У мужчин первое место занял серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский, вторым финишировал Никита Лобастов, третьим был Иван Бодрицкий.

Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона. Читайте здесь.

# Биатлон # Антон Смольский # Никита Лобастов # Иван Бодрицкий # Фотофакт

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