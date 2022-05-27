Теннис. Азаренко потерпела поражение в матче третьего раунда «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Виктория Азаренко в матче третьего раунда «Ролан Гаррос» противостояла швейцарке Джил Тайхман. Матч выдался упорным и бескомпромиссным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кульминацией поединка стала третья партия, которая по накалу превзошла предыдущие. Борьба шла за каждый розыгрыш. В итоге на тайбрейке сильнее оказалась швейцарская теннисистка – 10:5.