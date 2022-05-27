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Теннис. Азаренко потерпела поражение в матче третьего раунда «Ролан Гаррос»

27 мая 2022 20:18
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко в матче третьего раунда «Ролан Гаррос» противостояла швейцарке Джил Тайхман. Матч выдался упорным и бескомпромиссным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко потерпела поражение в матче третьего раунда «Ролан Гаррос»-1

Кульминацией поединка стала третья партия, которая по накалу превзошла предыдущие. Борьба шла за каждый розыгрыш. В итоге на тайбрейке сильнее оказалась швейцарская теннисистка – 10:5.

Таким образом, Виктория Азаренко потерпела поражение со счетом 6:4, 5:7, 6:7. Поединок длился более трех часов.

# Теннис # Виктория Азаренко # Джил Тайхман # Фотофакт

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