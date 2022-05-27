Футбол. «Днепр» уступил «Ислочи» в игре чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. 27 мая в игровой программе футбольного чемпионата Беларуси было запланировано два поединка. «Ислочь» принимала «Днепр» и одержала победу со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ньюсмейкером матча, который состоялся на городском стадионе в Молодечно, стал нападающий «волков» Даниэль Соса. Он открыл счет в игре и вывел «Ислочь» вперед. Затем форвард «Ислочи» вновь исполнил роль первого плана, оформив автогол. Соса срезал мяч в собственные ворота и уравновесил счет на табло. Правда, спустя 5 минут нигериец реабилитировался и увеличил преимущество своей команды – 2:1. На излете поединка соперники обменялись еще двумя голами. Хронология игры такова: «Днепр» дважды отыгрывался, но все-таки уступил «Ислочи» 2:3.