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Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона

27 мая 2022 20:43
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова взяла золото Летнего кубка федерации биатлона, который состоялся на столичном «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Ковалевская, третьей финишировала Виктория Ходасевич.

Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона-1

Динара Алимбекова, победительница Летнего кубка федерации биатлона:
На таком уровне – это впервые и для меня тоже. Но в моем раннем детстве я уже выступала на таких соревнованиях, но стреляла с основной биатлонной винтовки, не из пневматики. Поэтому кроссовый биатлон для меня знаком, просто я себе напомнила те ощущения, ­в детстве я почти все соревнования выигрывала, хорошо себя чувствовала кроссом. Здесь мне пришлось только вспомнить, и я получила удовольствие от этих соревнований.

«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону. Читайте здесь.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Юлия Ковалевская # Виктория Ходасевич # Фотофакт

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