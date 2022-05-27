Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона

Новости Беларуси. Динара Алимбекова взяла золото Летнего кубка федерации биатлона, который состоялся на столичном «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Ковалевская, третьей финишировала Виктория Ходасевич.
Динара Алимбекова, победительница Летнего кубка федерации биатлона:
На таком уровне – это впервые и для меня тоже. Но в моем раннем детстве я уже выступала на таких соревнованиях, но стреляла с основной биатлонной винтовки, не из пневматики. Поэтому кроссовый биатлон для меня знаком, просто я себе напомнила те ощущения, в детстве я почти все соревнования выигрывала, хорошо себя чувствовала кроссом. Здесь мне пришлось только вспомнить, и я получила удовольствие от этих соревнований.
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