Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона

Динара Алимбекова, победительница Летнего кубка федерации биатлона:

На таком уровне – это впервые и для меня тоже. Но в моем раннем детстве я уже выступала на таких соревнованиях, но стреляла с основной биатлонной винтовки, не из пневматики. Поэтому кроссовый биатлон для меня знаком, просто я себе напомнила те ощущения, ­в детстве я почти все соревнования выигрывала, хорошо себя чувствовала кроссом. Здесь мне пришлось только вспомнить, и я получила удовольствие от этих соревнований.

«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону. Читайте здесь.