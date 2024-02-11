Никто не хочет в 7 утра в бассейн. Участница Олимпиады и призёр ЧМ – о трудностях синхронного плавания

Участница Олимпиады в Токио Василина Хондошко завоевала бронзовую медаль в синхронном плавании в произвольной программе чемпионата мира по водным видам спорта, который принимает Доха. Сегодня она в гостях программы «Спорттаймер» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Синхронное плавание, когда ты только начинала и сегодня – твое восприятие? Знаю, что папа отдал тебя потом на плавание.

Василина Хондошко, бронзовый призер чемпионата мира по синхронному плаванию:

Это было, дабы поддержать меня в синхронном плавании. Потому что это помогало мне развиваться в этом направлении. И просто в какой-то момент я уже задумывалась, какой из видов спорта мне выбрать. Потому что и там, и там у меня получалось. Выбрала синхронное, потому что это невероятно красивый вид спорта, в котором есть множество разных видов, которые сочетаются в один. Никто не хочет просыпаться в 7 утра в бассейн, но ты понимаешь, что потом ты можешь получить за это медали, можешь стать на пьедестал. «После синхронного мне очень скучно плавать» Юлия Силипицкая:

Пошла бы в плавание, там тоже можно завоевать медали. Василина Хондошко:

А тут красиво, более интересно. В плавании ты плаваешь туда – обратно. После синхронного плавания мне очень скучно плавать. Но я обожаю плавание как вид спорта, на который можно посмотреть. Это интересно, потому что это скорости, это всегда какая-то напряженная борьба. Юлия Силипицкая:

А сейчас для тебя синхронная версия – это что? Василина Хондошко:

Это вид моей деятельности, это моя работа. Это то, что мне близко, и то, за что я переживаю, в чем пытаюсь достичь максимальных результатов.

Юлия Силипицкая:

Вот ты себя с кем сравниваешь, с какой актрисой? Василина Хондошко:

Не знаю, хочется быть собой. Возможно, когда-нибудь я пойду в такую стезю. «Возможно, когда-нибудь пойду». Почему не против попробовать себя в кино? Юлия Силипицкая:

Ты рассматриваешь, что твоя жизнь может измениться в сторону театра и кино? Василина Хондошко:

Конечно, возможно и такое. Потому что мама-то у меня режиссер, а бабушка – актриса. Юлия Силипицкая:

А тебе больше кино или театр? Василина Хондошко:

Наверное, кино. Юлия Силипицкая:

У тебя были кумиры в детстве? Василина Хондошко:

Спортивные – Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. И до сих пор они являются идеалами синхронного плавания.