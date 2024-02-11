Никто не хочет в 7 утра в бассейн. Участница Олимпиады и призёр ЧМ – о трудностях синхронного плавания
Участница Олимпиады в Токио Василина Хондошко завоевала бронзовую медаль в синхронном плавании в произвольной программе чемпионата мира по водным видам спорта, который принимает Доха. Сегодня она в гостях программы «Спорттаймер» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Синхронное плавание, когда ты только начинала и сегодня – твое восприятие? Знаю, что папа отдал тебя потом на плавание.
Василина Хондошко, бронзовый призер чемпионата мира по синхронному плаванию:
Это было, дабы поддержать меня в синхронном плавании. Потому что это помогало мне развиваться в этом направлении. И просто в какой-то момент я уже задумывалась, какой из видов спорта мне выбрать. Потому что и там, и там у меня получалось. Выбрала синхронное, потому что это невероятно красивый вид спорта, в котором есть множество разных видов, которые сочетаются в один. Никто не хочет просыпаться в 7 утра в бассейн, но ты понимаешь, что потом ты можешь получить за это медали, можешь стать на пьедестал.
«После синхронного мне очень скучно плавать»
Юлия Силипицкая:
Пошла бы в плавание, там тоже можно завоевать медали.
Василина Хондошко:
А тут красиво, более интересно. В плавании ты плаваешь туда – обратно. После синхронного плавания мне очень скучно плавать. Но я обожаю плавание как вид спорта, на который можно посмотреть. Это интересно, потому что это скорости, это всегда какая-то напряженная борьба.
Юлия Силипицкая:
А сейчас для тебя синхронная версия – это что?
Василина Хондошко:
Это вид моей деятельности, это моя работа. Это то, что мне близко, и то, за что я переживаю, в чем пытаюсь достичь максимальных результатов.
Юлия Силипицкая:
Вот ты себя с кем сравниваешь, с какой актрисой?
Василина Хондошко:
Не знаю, хочется быть собой. Возможно, когда-нибудь я пойду в такую стезю.
«Возможно, когда-нибудь пойду». Почему не против попробовать себя в кино?
Юлия Силипицкая:
Ты рассматриваешь, что твоя жизнь может измениться в сторону театра и кино?
Василина Хондошко:
Конечно, возможно и такое. Потому что мама-то у меня режиссер, а бабушка – актриса.
Юлия Силипицкая:
А тебе больше кино или театр?
Василина Хондошко:
Наверное, кино.
Юлия Силипицкая:
У тебя были кумиры в детстве?
Василина Хондошко:
Спортивные – Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. И до сих пор они являются идеалами синхронного плавания.
Юлия Силипицкая:
Тебя растили как маленькую принцессу или была жесткая дисциплина?
Василина Хондошко:
У меня дома всегда все спокойно и демократично.
«Хотели войти в восьмерку». Что помешало продвинуться на Олимпиаде?
Юлия Силипицкая:
На Олимпиаде у вас была в финале 11-я позиция. Это был лучший результат в истории, с Дарьей Кулагиной. Насколько были эмоции радости и счастья?
Василина Хондошко:
Эмоции были сильные. Единственное, ожидали мы, наверное, еще большего результата. Мы хотели войти в восьмерку, и я думаю, мы были достойны этого. Но как раз таки по старым правилам не всегда получалось получить тот результат, который вы действительно сделали.
Юлия Силипицкая:
То есть новые правила могли вам позволить подняться выше?
Василина Хондошко:
Думаю, что да. За счет того, что есть коэффициент сложности.
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