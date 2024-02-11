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В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников

11 февраля 2024 11:11
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Новости Беларуси. На пути к финишу – поваленные деревья, ручьи, камни и снег. В Силичах открыли сезон забегов по пересеченной местности. Первое соревнование собрало более 420-ти участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников-1

Это не только представители всех регионов нашей страны, но и спортсмены из России, Молдовы и Китая. Сегодня им пришлось преодолевать дистанцию в плотной пелене тумана. Протяженность пути каждый выбирал сам: 5 либо 10 километров. На старт вышли и дети. Для них длина трассы была меньше – около 3 километров.

В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников-4

Тренер рассказал. Мне стало интересно, хочу попробовать первый раз. Хотелось бы занять призовое место сегодня.

В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников-7

Интересная трасса, позитива много, настроение хорошее. Проверить, на что ты способен, выдержишь ли, силы разложить по дистанции.

В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников-10

Александр Стасевич, организатор забега по пересеченной местности:
Здесь, на Логойщине, очень крутые подъемы. Есть спуски крутые, есть даже ручьи.

В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников-13

На финише каждого участника наградили памятной медалью. Следующие масштабные забеги с препятствиями пройдут в мае.

# Спортивные соревнования # Александр Стасевич

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