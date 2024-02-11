В Силичах открыли сезон забегов по пересечённой местности. Первое соревнование собрало более 420 участников

Новости Беларуси. На пути к финишу – поваленные деревья, ручьи, камни и снег. В Силичах открыли сезон забегов по пересеченной местности. Первое соревнование собрало более 420-ти участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только представители всех регионов нашей страны, но и спортсмены из России, Молдовы и Китая. Сегодня им пришлось преодолевать дистанцию в плотной пелене тумана. Протяженность пути каждый выбирал сам: 5 либо 10 километров. На старт вышли и дети. Для них длина трассы была меньше – около 3 километров.

Тренер рассказал. Мне стало интересно, хочу попробовать первый раз. Хотелось бы занять призовое место сегодня.

Интересная трасса, позитива много, настроение хорошее. Проверить, на что ты способен, выдержишь ли, силы разложить по дистанции.

Александр Стасевич, организатор забега по пересеченной местности:

Здесь, на Логойщине, очень крутые подъемы. Есть спуски крутые, есть даже ручьи.