Сборная Беларуси U20 по хоккею защитила право на обладание «Кубком Будущего»

«Кубок Будущего» остается в Минске. Молодежная сборная Беларуси по хоккею в блестящем стиле выиграла представительный международный турнир. В решающем матче на льду «Чижовка-Арены» повержены россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды подошли к главному сражению со стопроцентным результатом, взяв верх над командой Казахстана и сборной России, составленной из игроков до 17 лет. Последний матч турнира стал настоящим украшением «Кубка Будущего». Белорусы повели в счете 3:0, но российские хоккеисты не только отыгрались, но и сами вышли вперед – 5:3. Казалось, гости увезут трофей, но на 54-й и 56-й минутах дубль Степана Звягина перевел игру в овертайм. В дополнительное время белорусы играли лучше и закономерно забросили решающую шайбу, ее автор – Дмитрий Тукач. Трудовая и яркая победа – 6:5.

Степан Звягин, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею (U20):

Я думаю, мы собрались, немножко поняли свою ошибку, что нельзя, ведя в счете при 3:0, пропускать 4 шайбы, то есть хорошо, что собрались и выиграли матч. На уровне сборных собираются одни из лучших людей, и это всегда одни из самых трудных матчей. Не стоит забывать, что мы постарше и должны показывать уровень.

Даниил Карпович, защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею (U20):

Мы уже в перерыве понимали, что мы сами создали себе сложности, в периоде, возможно не так начали, как надо. Но мужики – молодчики. Действительно можно не пацаны, а уже мужики, потому что проявили характер, доиграли до конца. Перевели игру в овертайм и забили гол – это просто прекрасно. Я думаю: за счет того, что у нас отличный коллектив, что каждый понимал роль свою и понимал, что при родных трибунах проигрывать нельзя.