Минск стал площадкой мирового самбо. Подводим итоги президентского турнира

Минск стал площадкой для мирового самбо. 28-й Международный турнир на призы Президента Беларуси собрал на площадке Дворца спорта более 200 спортсменов из 10 стран, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. В течение двух дней участники шаг за шагом шли к финальным поединкам. Отрадно, что белорусы значились почти во всех главных стартах. Итоги выступлений нашей команды – 33 медали, 8 из которых золотые.

Пьедестал почета – это итоговый результат порой многолетней работы, к некоторым наивысшим высотам готовятся быстро и усиленно – хватает месяца, а иногда и недели. В Минск традиционно приезжают сильнейшие, и ковры Дворца спорта буквально поднимаются от накала страстей. Тем временем на трибунах также царит атмосферная обстановка. В самбо, так уж повелось, приходят на соревнования те, кто давно завершил свою спортивную карьеру. И даже прибывают специально. Татьяна Москвина, 10-кратная чемпионка мира, живет за границей, но на президентский турнир прибыла, преодолев более тысячи километров.

Татьяна Москвина, 10-кратная чемпионка мира по самбо:

Меня тоже переполняют чувства. Сегодня была очень рада попасть на эти соревнования, увидеть всех и подышать этой атмосферой.

Гостям и участникам у нас рады всегда. Теплый прием и прекрасная организация – визитная карточка Беларуси.

Нурлгельди Кулиев, генеральный секретарь Национальной федерации боевых искусств Туркменистана:

Благодарим от имени Туркменистана Республику Беларусь за такое мероприятие. Сейчас одна из наших, из Туркменистана, будет бороться с вашей белоруской, чемпионкой мира. Это дает очень большой опыт – во-первых. Во-вторых, это дружественность.