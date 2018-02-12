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Белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали на ОИ-2018

12 февраля 2018 17:56
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Конькобежка Марина Зуева 12 февраля  выходила на дистанцию 1500 метров. К сожалению, её результат не вошёл в итоговый протокол, поскольку белоруску подвергли дисквалификации.

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Причина – нарушение правил смены дорожек во время забега, в котором соперницей Зуевой была спортсменка из Китая. Золото в данной дисциплине досталось голландке Ирен Вюст. Также на подиум поднялись японка Михо Такаги и ещё одна девушка из Нидерландов – Маррит Ленстра.

Напомним, 10 февраля наша спортсменка показала лучший личный результат на 3000 м (подробнее).

# Марина Зуева # Зимняя Олимпиада – 2018

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