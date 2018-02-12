Белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали на ОИ-2018

Конькобежка Марина Зуева 12 февраля выходила на дистанцию 1500 метров. К сожалению, её результат не вошёл в итоговый протокол, поскольку белоруску подвергли дисквалификации.

Причина – нарушение правил смены дорожек во время забега, в котором соперницей Зуевой была спортсменка из Китая. Золото в данной дисциплине досталось голландке Ирен Вюст. Также на подиум поднялись японка Михо Такаги и ещё одна девушка из Нидерландов – Маррит Ленстра.



Напомним, 10 февраля наша спортсменка показала лучший личный результат на 3000 м (подробнее).