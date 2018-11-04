Николай Козеко: Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят

Новости Беларуси. Когда-то с малого начинали и фристайлисты: тренировки и соревнования где-то на задворках, без особого внимания зрителей и прессы. Но междусобойчик вырос в олимпийский вид спорта, медальный для нашей страны вид. И в преддверии нового сезона мы говорим о заботах и радостях современного белорусского фристайла с главным дирижером всех наших побед, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. У нас в студии главный тренер белорусской сборной Николай Козеко.

У фристайлистов сейчас межсезонье. Только вернулись из Швейцарии. Это был ваш первый выезд на снег в этом сезоне? Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:

Да, это был первый выезд. Мы уже традиционно проводим наши предсезонные соревнования совместно с нашей юниорской командой. И традиционно проводим их в Швейцарии. Сейчас у нас очень хороший сбор произошел. За исключением последних пяти дней. Там напало ненастье. Мы попали в плен. Пять дней не могли выбраться, все дороги были перекрыты. Старт сезона только в январе. Как сейчас выстроена подготовка, чтобы в январе выйти на пик формы? Николай Козеко:

В связи с тем, что следующая Олимпиада будет в Китае, они выстраивают всю систему подготовки и перенесли декабрьские соревнования Кубка мира на январь. Но в декабре мы будем участвовать в некоторых этапах Кубка Европы, которые пройдут в Финляндии. В связи с этим мы растянули подготовительную часть для нашей национальной команды. А молодежи есть чему учиться. У них идет обычный тренировочный процесс. Постолимпийский сезон переживать проще всего?





Николай Козеко:

Это самый интересный сезон. Все команды дают своим лидерам поблажку, дают немножко отдохнуть. И здесь молодежь, та, которая наступает на пятки, может заявить о себе во всеуслышание.

«Горечь осталась у Антона от той Олимпиады» Антон Кушнир после Олимпиады в Пхенчхане сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру. Как у него дела сейчас?

Николай Козеко:

Горечь осталась у Антона от той Олимпиады. Я ему так и сказал: «Антон, это будет как-то неправильно. Ты недостаточно реализован для концовки своей спортивной карьеры. Давай мы еще попробуем что-то сделать». Конечно, было тяжело начинать. Будем надеяться, что его болячки дадут возможность ему в полной мере провести этот сезон. Далеко не заглядываем, но этот сезон он хочет выступить в полной мере. То есть в этом сезоне мы его увидим? Николай Козеко:

Я надеюсь. Козеко: «Против нас начали применять запрещенные приемы – это лишний раз подтверждает наш уровень» «Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят» Станислав Гладченко традиционно хорош в прыжках на воду. Но когда переходит на снег, начинаются проблемы. В этом сезоне будет такая же история? Николай Козеко:

Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят. Стасу сделали операцию на плечевом суставе. Аня тоже со своим коленом еще мучается. Может, где-то в концовке сезона, на этапах Кубка мира здесь, у нас в Минске, или в Китае они, может быть, появятся. Но, по крайней мере, было принято такое решение: их восстановить после олимпийского сезона, привести в порядок. Как считаете, после удачного сезона пойдет ли Ане Гуськовой на пользу этот отдых? Николай Козеко:

Она рвется в бой. Хочет выступать, в том числе и на Чемпионате мира. Но надо смотреть немного дальше, потому что работа предстоит достаточно серьезная. «Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах Об Алле Цупер: «Речи о том, что она скажет «нет», пока не было. Она будет пробовать» Будете уговаривать Аллу Цупер участвовать в новом Олимпийском цикле?

Николай Козеко:

Она тренируется. Правда, в щадящем режиме. Речи о том, что она скажет «нет», пока не было. Она будет пробовать. Будем видеть. В конце прошлого сезона известный тренер Дмитрий Кавунов завершил работу со сборной России. Сообщалось, что его не устроили условия новгого контракта. Бывали ли у вас такие моменты, когда вас в команде какие-то условия не устраивали? Николай Козеко:

Финансовые? Не только. «У нас в команде есть согласие между тренером и всем коллективом. Нет разнобоя» Николай Козеко:

У Кавунова внутри коллектива были несогласия. У нас в команде – это большое счастье для любого тренера и спортсмена – есть согласие между тренером и всем коллективом. Нет разнобоя. Мы делаем общее дело. Все тренеры и спортсмены понимают, что только такой труд могут вывести на пик одного, максимум двух спортсменов. Но каждый стремится. Когда-нибудь думали поработать за пределами Беларуси?

Николай Козеко:

Пойти и где-то создать что-то подобное – одним годом это не обходится. А такую долгосрочную перспективу рассматривать – это уже в следующей жизни. У вас была проблема с резервом в женском составе. Есть ли сейчас кто-нибудь после Гуськовой и Романовской? Николай Козеко:

Они на подходе. Но пока сказать: «Вот, это звездочка, на которую нужно ориентироваться», пока такого нет. Они должны созреть. Я более чем уверен, что кто-то появится. У нас сейчас великолепные условия. Нам дали спортивный зал, за который мы боролись практически 4 года. Нам все обещали-обещали. Но пришло новое руководство Олимпийского комитета – и буквально в 3 секунды нашел все это. «Я сейчас читаю книгу про Тарасова. Целеустремленность тренера, она во многом передается спортсменам» Николай Иванович, следите ли вы за белорусским футболом? Николай Козеко:

Я ездил БАТЭ смотрел. Наша сборная как играла, смотрел.

Интересная ситуация складывается: есть стадионы, есть игровые залы, много ледовых арен, а профита от них не так много. Другое дело фристайл. Страна не очень адаптирована к этому виду спорта, но у нас 4 олимпийских чемпиона, и множество медалей. В чем проблема игровых видов спорта? Николай Козеко:

Я сейчас читаю книгу из серии «Жизнь замечательных людей», про Анатолия Владимировича Тарасова, легендарного хоккейного тренера. Целеустремленность тренера, она во многом передается спортсменам. Ведь Тарасов тоже с нуля создавал. А ушел – и все уходит. Все зависит от человека. Об Анатолии Капском: «Я его очень уважал, мы дружили» То есть не хватает тренеров, которые по-хорошему больны игрой?