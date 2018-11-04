Белорусский пловец Евгений Цуркин взял бронзу на этапе КМ в Пекине

Новости Беларуси. На пятом этапе Кубка мира в Пекине ещё одну медаль Беларуси принёс пловец Евгений Цуркин. Теперь в активе страны четыре награды.

Белорусский спортсмен третьим преодолел 50-метровую дистанцию баттерфляем (22,88 сек). Первым финишировал россиянин Владимир Морозов (22,27 сек), серебро взял американец Майкл Эндрю (22,76 сек).

Ранее Цуркин принёс Беларуси серебряную награду – спортсмен проплыл баттерфляем 100 метров за 50,84 сек. На первом месте расположился японец Кейта Сунама (50:88 сек), на третьем – китаец Ли Чжухао (50.74 сек).

Ещё две бронзовые медали завоевал Илья Шиманович на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

На этом пятый этап Кубка мира в Пекине завершён. Следующий этап начнётся 9 ноября в Токио.

Осенью 2018 года на Юношеских ОИ-2018 в Буэнос-Айресе Иван Брынза взял серебро в академической гребле.