Елена Скрипель: «Надо уметь признаваться, что ты чего-то не знаешь»

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова на неделе встречалась с руководителем белорусской гимнастической ассоциации Еленой Скрипель, расспросила ее в том числе и о проблемах в этом виде спорта. Глава ассоциации связывает провалы в спортивной гимнастике с дефицитом тренерских кадров и оттоком специалистов за рубеж, но уверена, что правильные шаги в нужном направлении уже сделаны, и со временем результаты работы будут видны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Обсуждать этот вопрос в очередной раз не имеет смысла: поживем-увидим. А вот разговор о жизни вне гимнастики получился интересным. Наталья Федорцова, СТВ:

Елена Альбертовна, за спиной четыре года у руля ассоциации, что за это время было самым сложным?





Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Сложностей было очень много, я бы сказала, практически всё, ведь начинала не как человек из спорта, а как менеджер. Непросто было объяснить людям, что времена меняются, и нужно повышать престиж государства на спортивных аренах. Поэтому, самая большая проблема – это переломить сознание людей, ведь в стране созданы достаточно неплохие условия. И, конечно же, поверить в то, что можно всё изменить в лучшую сторону.

«Если есть желание, можно разобраться в любом вопросе, разве что с ракетостроением могут возникнуть проблемы» Наталья Федорцова:

А то, что вы человек не из спорта, не останавливало? Елена Скрипель:

Иногда в какой-то тупик вводило, приходилось изучать различные документы, консультироваться со специалистами. Я считаю, в таких ситуациях не надо стесняться, надо уметь признаваться, что ты чего-то не знаешь. Тем более, если есть желание, можно разобраться в любом вопросе, разве что с ракетостроением могут возникнуть проблемы. А что касается управления, то, если есть рядом люди, которые посвятили всю жизнь гимнастике, это уже не так сложно. И спустя четыре года могу сказать, что появилось понимание подходов к развитию различных видов спорта, могу давать оценки: что верно, что не верно, конечно, не с максимальной гарантией, но тем не менее.

Наталья Федорцова:

Что в такой работе вдохновляет? Елена Скрипель:

Конечно, люди. Да и в целом, чем бы я по жизни ни занималась, всегда вдохновляют люди, потому что красоту создают именно они, порождают мысль, дают энергию: плохую или хорошую, но и та, и другая полезна. «Гончаров явный лидер, но я бы сейчас не хотела на его плечи класть такой груз ответственности» Наталья Федорцова:

На ваш, немного больше чем любительский взгляд, чего ждать от Владислава Гончарова на чемпионате мира по прыжкам на батуте?

Елена Скрипель:

Я думаю, нам надо чего-то ждать не конкретно от Влада, а от всей команды, тем более, что там все ребята крепкие. В целом команда небольшая, мобильная, не похожа на многие другие. Да, Гончаров явный лидер, но я бы сейчас не хотела на его плечи класть такой груз ответственности. Огромное ему спасибо за олимпийскую медаль, но сейчас серьёзная задача стоит и перед молодыми ребятами. Могу сказать, что хорошее выступление нашего батутиста на Юношеских Олимпийских играх – результат качественной тренерской работы. Можно говорить, что у нас есть преемственность поколений, растёт достойная смена. Этот факт для Владислава отличное подспорье. Он понимает, что есть спортсмены, которые смогут подстраховать, и ему не нужно тащить всё на себе. Владислав Гончаров, олимпийский чемпион – о Витебске, славе, продаже телефона, СМИ, супергероях и искренности «Любое дело можно с лёгкостью похоронить, всё зависит от людей, которые им занимаются» Наталья Федорцова:

Спортивная гимнастика – один из проблематичных видов. Почему так? Елена Скрипель:

Любое дело можно довести до блестящего состояния, собственно, как и с лёгкостью похоронить, всё зависит от людей, которые им занимаются. Что касается спортивной гимнастики, сейчас задача вывести этот вид из кризиса – приоритетная. Почти 20 лет мы без результатов в самом медалеёмком направлении. На мой взгляд, ситуация, в которой мы здесь оказались, в первую очередь, недоработка тренерского штаба, плюс, отток специалистов, и психологический аспект, не хватает уверенности в том, что всё может быть иначе. Ведь этот вид был самым титулованным, и сделать так, чтобы всё рухнуло – это ещё нужно было постараться. Я не буду углубляться в аналитику, говорить, что кто-то в чём-то конкретно виноват, сейчас нужно признать эти ошибки, сделать выводы и двигаться вперёд. Мы обновили тренерский штаб, руководящий состав и уже есть результат – наконец мы увидели команду, а не отдельно сражающихся спортсменов. Не знаю, как сложится, но главное, есть команда, и есть люди, которые готовы этим заниматься, а это уже половина дела. Наталья Федорцова:

А кроме тренерского штаба, что нужно улучшить? Елена Скрипель:

Надо признать, все условия созданы. Залы? Да их сколько ни сделай, всегда будет не хватать. А вот хорошие специалисты – это весомая проблема, их нужно искать, после того, как найдёшь, ещё и удерживать. Дети есть, мне кажется, в последнее время желающих даже прибавилось. Плюс у нас хорошие отношения с министерством спорта, отличное взаимопонимание с НОК, поэтому дело только за нами. Кто-то может говорить о не лучшей материальной стороне вопроса, но поверьте мне, возможностей хорошо зарабатывать хватает, было бы желание. «Самый оптимальный вариант, это когда основу составляют белорусские кадры» Наталья Федорцова:

И в продолжение тренерского вопроса, что лучше, воспитывать своих или приглашать из-за рубежа?

Елена Скрипель:

С экономической точки зрения, конечно, хорошо иметь свой костяк национальных тренеров. Однако я бы не сказала, что приглашать иностранных специалистов – это плохо, и делать ни в коем случае нельзя. На мой взгляд, самый оптимальный вариант, это когда основу составляют белорусские кадры, а приглашать узконаправленных специалистов, которые помогут нам довершать ту работу, благодаря которой мы сможем быть впереди. «Спорт – это часть большой политики» Наталья Федорцова:

А по спортсменам сейчас, спустя время, можно ли сказать, что приглашение американок в сборную было ошибкой? Елена Скрипель:

Ответственность за это решение я отчасти взяла на себя. Не хочу посыпать голову пеплом… Знаете, не думаю, что это такой важный вопрос, который на что-то влиял, не было никаких расходов. Просто в тот момент мы были на таком краю: не было ни одной девочки, которую не стыдно отправлять на серьёзные соревнования. Поэтому предложение пригласить двух американок из клубов, которые более-менее соответствовали престижному уровню, диктовалось необходимостью. Нам нужно было, чтобы имя нашей страны прозвучало. Конечно, это решение вызвало много разговоров, но здесь нужен был какой-то нестандартный ход. Скажу сразу, первых мест мы не ждали, просто поддержать имидж страны, ведь как бы то ни было, спорт – это часть большой политики.

Наталья Федорцова:

Художественная гимнастика. Не было медалей на последней Олимпиаде, награды Юношеских Олимпийских игр тоже прошли мимо нас: стечение обстоятельств или повод задуматься? Елена Скрипель:

Вопрос очень сложный, наверное, скорее стоит его задать нашему главному тренеру Ирине Юрьевне Лепарской, дать однозначный ответ очень сложно. Мне кажется, это повод задуматься над тем, что времена меняются. И, в первую очередь, меняются дети. Они стали с огромным кругозором, появилось гораздо больше степеней свободы, причём не только у детей, но и у молодых тренеров. Ту мотивацию, которая была у людей раньше, нынешнее поколение уже не слышит. Да, они любят свою страну, у них есть чувство патриотизма, даже могу сказать, что сейчас молодёжь не менее патриотична, чем та же молодёжь 70-х, а в некоторых вопросах, может, даже и больше. У них возможностей больше, например, продолжить свою карьеру где-то заграницей. И сейчас нам, людям постарше, нужно менять подход, а не говорить, что раньше было лучше. В первую очередь, это касается вопроса построения отношений: спортсменов нужно уважать, с ними нужно считаться, безусловно, держать их в строгости, следить за исполнением их контрактных обязательств. Но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности, и нужно давать им возможность раскрываться и развиваться. «Нам стоит брать пример с России, их гимнастки выходят уже как победительницы, ещё до начала выступления» Наталья Федорцова:

Как думаете, с кем проще работать, с нынешнем или предыдущим поколением? Елена Скрипель:

Моё поколение всегда существовало в каких-то рамках, в которых нас можно было держать. Но интереснее, конечно, работать с молодёжью, однако и сложнее, поскольку спортсмена нужно заинтересовать чем-то большим, чем просто деньгами. На мой взгляд, дать возможность им чувствовать себя людьми с честью, как раз то, что нужно. И из мирового опыта, нам стоит брать пример с России, их гимнастки выходят уже как победительницы, ещё до начала выступления. Наталья Федорцова:

Обычно художественную гимнастику воспринимают как вид спорта для девочек, но сейчас сюда стали приходить и парни. Как относитесь к этой тенденции?

Елена Скрипель:

Да нормально отношусь. Если не искать в этом никакого подтекста и не смотреть под кривым углом, то всё в порядке. И для того, чтобы вид спорта был полноценным олимпийским, то должно быть и мужское представительство, и женское. Я видела, как выступают японские спортсмены, и на ковре было абсолютно мужское поведение. Да и в целом, я абсолютно «за» такие новаторские вещи. «Всегда стараюсь помочь, поддержать людей, которые уходят из спорта, это моя принципиальная позиция» Наталья Федорцова:

Гимнасты очень рано заканчивают карьеру, что делает ассоциация, чтобы помочь им устроится в обычной жизни? Елена Скрипель:

Какой-то отдельной программы «что делать?» у нас нет. Во-первых, все взрослые люди, тем более, вы знаете, что спортсмены взрослеют достаточно рано, поэтому мы сильно не вмешиваемся, не навязываемся. Однако я всегда стараюсь помочь, поддержать людей, которые уходят из спорта, можно сказать, это моя принципиальная позиция. Очень важно, чтобы спортсмен знал, что в случае чего, он не останется где-то в стороне. И если у меня есть возможность, обязательно и что-то подскажу, и где-то посодействую, может, даже и не со спортом связанное. «Не верю, когда говорят, что молодёжи всё равно, где работать и где деньги зарабатывать» Наталья Федорцова:

Может, как раз это та самая мотивация, благодаря которой наши спортсмены остаются в Беларуси? Елена Скрипель:

Да, тем более вы понимаете, как важно в современном мире реализовать свои амбиции. Я не верю, когда говорят, что молодёжи всё равно, где работать и где деньги зарабатывать – это абсолютно не так. А если так происходит, то это наша вина, мы где-то недоработали и должны доказать, что здесь в Беларуси вы нужны всегда, а заграницей ровно до того момента, пока показываете высокий результат. О реабилитации спортсмена: «А дальше уже моя забота, как и где найти эти средства» Наталья Федорцова:

Гимнастика – травмоопасный вид спорта, если что-то случается, расходы на лечение и восстановление ассоциация берёт на себя или это дело сугубо спортсмена? Елена Скрипель:

Конечно, забота о здоровье в первую очередь лежит на самом человеке. Но у нас есть свои первоклассные врачи, массажисты. Раньше это был достаточно болезненный вопрос, но сейчас дела обстоят гораздо лучше. Что касается реабилитации, то буквально на этой неделе у нас с медиками состоялся разговор, где обсудили, что вопроса о том, делать что-то или нет, исходя из финансовых возможностей, вообще не должно быть. Их задача, отделить важное от не важного, окрестить проблему и подумать, что нужно для её решения. А дальше уже моя забота, как и где найти эти средства. Тем более, что касается медицины, здесь ещё очень важно сделать всё вовремя, чтобы избежать необратимых последствий. Но, в любом случае, такие вопросы на плечи спортсменов мы не перекладываем. Наталья Федорцова:

А к какой медицине обращаетесь: к отечественной или всё-таки к опыту зарубежных специалистов?

Елена Скрипель:

Начнём с того, что зарубежная зарубежной рознь, в медицине я не специалист. Но, могу сказать, чаще обращаемся к иностранцам. По каким причинам, думаю, и так всем понятно. Конечно, когда какая-то серьёзная травма, то моя задача, как можно быстрее отправить спортсмена на лечение. Тем не менее, у нас есть хороший институт травматологии с замечательными специалистами, единственное, им немного не хватает техники выполнения каких-то операций. Мне кажется, что тут нужно пригласить зарубежных специалистов, которые помогут нашим медикам стать лучше. Ведь имея свою хорошую базу, рачительно тратить деньги на лечение спортсменов заграницей. К сожалению, пока институт травматологии к этому не прислушался. «Мне кажется, что это даже моя обязанность, обязанность, которая в радость» Наталья Федорцова:

Скоро у ассоциации юбилей – 25 лет, как планируете праздновать? Елена Скрипель:

Поначалу хотели отметить достаточно пышно, но из-за определённых обстоятельств решили сделать всё чуточку скромнее. Однако поводов для торжества хватит: это и 30 лет олимпийской медали Марины Лобач, и выборы председателя ассоциации. Организуем приём, хотим поздравить всех ветеранов, которые все 25 лет были частью ассоциации, будем чествовать и действующих спортсменов. Наталья Федорцова:

За всю историю ассоциации вы – самый эффектный председатель. Как думаете, ваш имидж для спортсменов что-то значит?