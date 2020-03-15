Николай Козеко о настоящем и будущем белорусского фристайла

Новости Беларуси. Кто из белорусских фристайлистов показал свой максимум, а кому еще явно стоит поработать? Своим мнением о белорусских спортсменах, а также их проблемах и успехах в интервью программе «Неделя спорта» поделился главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко. «У нас идет активная смена поколений, особенно у мужской части команды» Николай Иванович, сезон для наших спортсменов завершился. Довольны ли вы им?

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Вернусь к началу этого сезона, когда было достаточно много интервью, может быть и в вашей программе тоже было, где мы говорили, что сезон для нас будет достаточно экспериментальный. С какой точки зрения мы рассматривали его экспериментальным? Во-первых, у нас идет активная смена поколений, особенно у мужской части команды. Второй аспект этого эксперимента состоял в применении немножко других средств подготовки. Если говорить об этих составляющих, я вам скажу, что многое получилось, но больше не получилось. И здесь есть серьезная пища для размышлений как в постановке учебно-тренировочного процесса в подготовительный период, так и непосредственно уже в подготовке и участии в кубках мира и крупнейших международных соревнованиях. Те задачи, которые мы ставили для наших опытных спортсменок, были выполнены в полной мере. «Александра Романовская вышла на новый уровень качества исполнения и сложности своих прыжков» Александра Романовская вышла на новый уровень качества исполнения и сложности своих прыжков. Даже не выступая в заключительных трех этапах Кубка мира, она оказалась третьей в общем зачете, а это достаточно серьезный уровень. Больше баллов, чем показала Александра на одних соревнованиях, никто из спортсменок не набрал. Это вселяет уверенность. Хорошо зарекомендовала себя Аня Гуськова. После олимпийского триумфа она впервые выиграла этап Кубка мира в Москве. Кто из белорусских фристайлистов показал максимум, а кому придётся поработать над ошибками? Подводим итоги сезона Немножко были раздосадованы неудачей Аллы Цупер в американском Дир-Вэлли. Она упала и, можно сказать, на ровном месте заработала травму, которая не позволила ей выступить уже в дальнейших соревнованиях. Она как раз была на периоде набора хорошей формы и могла внести какие-то определенные коррективы в расстановку мест уже на финальной части розыгрыша Кубка. О Митрофанове и Дребенкове: Они закрепили мнение о том, что они бойцы, которые ставят перед собой высокие задачи Что касается ребят – здесь чувство двоякое. Наши молодые спортсмены Макар Митрофанов и Игорь Дребенков сделали то, что от них требовалось. Они показали, можно сказать, закрепили мнение о том, что они бойцы, которые ставят перед собой определенные высокие задачи и во многом к ним стремятся. И мне это очень приятно отметить. Это вселяет оптимизм.

Что касается нашего молодого Дмитрия Мазуркевича, который уже не первый год в команде, здесь, конечно, второй сезон подряд разочарование. Спортсмену надо подойти к себе критически, переосмыслить свое отношение к учебно-тренировочным занятиям, ну и, конечно же, ставить перед собой задачи соревновательного периода более высокие, чем просто участие в этих соревнованиях. Николай Козеко: есть серьёзная пища для размышлений в постановке учебно-тренировочного процесса Разочаровал в очередной раз Максим Густик. Надежды были на то, что он выйдет на определенный уровень своего мастерства, но они так и не оправдались. Есть ошибки, еще раз хочу повторить, и в учебно-тренировочном процессе, и в подборе и расстановке спортсменов по моменту соревнований – определение их способности к исполнению тех или иных прыжков. «Башлаков оправдал наши надежды. Он стал победителем Универсиады» Еще перед Олимпиадой в Сочи вы говорили, что большие надежды возлагаете на Гладченко и Башлакова. Что скажете о них сейчас? Николай Козеко:

Башлаков оправдал наши надежды. Он стал победителем Универсиады, однако его старая травма не позволила ему продолжить соревнования. Он уже завершил свою спортивную карьеру и находится на службе в органах внутренних дел. А Станислав Гладченко в полной мере прошел подготовительный период, но неудача на начальной стадии подготовки программных прыжков не позволила ему избежать травмы, и пришлось сезон приостановить. Но то, что он в обойме, что он один из немногих, кто на сегодняшний день конкурентоспособен среди мужчин, это 100 %. О белорусской школе фристайла: «Она имеет лучшие условия в мире для подготовки молодых спортсменов» В этом сезоне у многих наших спортсменов беда с травмами. Но в целом, хочется сказать, что результат весьма и весьма хороший. Как думаете, насколько лучше они выступили бы в этом сезоне, не получи травму? Николай Козеко:

Давайте воспринимать так, как оно есть, и к этому относиться критично, не «сыпать пепел». Еще неизвестно, что более полезно: очередной успех, который вскружит голову и заставит забыть обо всех проблемах, которые давно уже возникают и давно сопутствуют (а они уже давно сопутствуют)...

Вот лидеры выбыли из строя, и смены нет, такой подпорки мощной. Здесь есть пища для размышлений не только для работы национальной команды, но, что самое важное, для упорядочивания учебно-тренировочного процесса в этой школе, которая создана в нашем центре. А она имеет лучшие условия в мире для подготовки молодых спортсменов. Другое дело, что организовать работу – это сложный процесс. И, к сожалению, как главный тренер я могу только помочь, направить этот процесс, но сама реализация этой работы стоит на тренерах, которые работают непосредственно с молодыми спортсменами. Не «дремать на лаврах», а постоянно учиться, постоянно совершенствоваться, постоянно искать что-то новое, находить новые таланты. «Мы еще не всех наших спортсменов смогли проверить в бою» Как раз о молодежи. В следующем сезоне в сборной появятся дебютанты? Николай Козеко:

Я скажу, что мы еще не всех наших спортсменов смогли проверить в бою. Слава Тимерцев остался у нас в резерве, на него мы очень рассчитываем и сегодня, и в дальнейшем, ведь это наш чемпион мира среди юниоров. Он обладает хорошими данными, бойцовских качеств ему немного надо прибавлять. В этом плане у нас есть задача поработать со Славой, а надежды на него очень большие. О белорусских фристайлистках: «На любом старте они прыгают здорово, они конкурентоспособны» Кем больше всего вы довольны?

Николай Козеко:

Из девчонок доволен всеми, абсолютно всеми: они выступали, работали, тренировались очень здорово. Снежана Дребенкова вошла в суперфинал, и это говорит о том, что она готова была к выступлению на юниорском чемпионате мира и к показу хороших результатов, она имеет хорошую перспективу. А наши девочки, которые олимпийские чемпионки, чемпионки мира, в дополнительной рекламе не нуждаются – все их знают, они на слуху. На любом старте они прыгают здорово, они конкурентоспособны. Будем надеяться, что они справятся с травмами и уже выйдут к следующему сезону в боеготовности. Мы тоже должны сделать максимум, чтобы не повторить тех ошибок, которые, к сожалению, были допущены. Их надо четко, ясно осмыслить и найти пути, чтобы от них избавиться. О Павле Дике: «Я увидел в нем и бойцовские качества, и амбиции для того, чтобы быстро войти в элиту мирового фристайла» Из парней, по большому счету, доволен Пашей Диком. Он заставил посмотреть на себя немного с другого ракурса. Я увидел в нем и бойцовские качества, и амбиции для того, чтобы быстро войти в элиту мирового фристайла, хотя начало сезона не предвещало ничего интересного.

Я в Китай не поехал, но по телевизору смотрел, как он завалил прыжок. Я думал: «Ну все, что это такое? Паша совсем завалил». А потом он раскачался и здорово пошел – дважды на подиуме. Ведь программа, которой он владеет, еще не полностью обкатана, и она не полной сложности. Так что, я думаю, Паша с правильными акцентами при его подготовке сможет в скором будущем составить конкуренцию. О Станиславе Гладченко: «Он работает в режиме движения только вперед» Ну и, повторюсь, я был очень доволен ходом тренировочного процесса Станислава Гладченко. Он практически вернул свою предолимпийскую форму и прыгал хорошо. Глупость не позволила продолжить ему соревнования. Обычно у спортсменов такого уровня травмы как раз и получаются на мелочовке: что-то не досчитал, что-то не досмотрел, что-то не доделал. И все, получается, что сезон вылетел. Я верю в него, в то, что он наберет силы. Мы встречались с ним, разговаривали, он работает в режиме движения только вперед. «Большой группе наших спортсменов не хватает пока еще технической подготовки» Создается впечатление, что для многих спортсменов большую роль играет не техническая подготовка, которая у нас на высшем уровне, а морально-волевые качества. Вам не кажется, что именно это необходимо подтянуть нашим фристайлистам?