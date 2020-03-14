«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Новости Беларуси. Новый дом для новых чемпионов. 14 марта состоялось открытие зала – центра единоборств по улице Лещинского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это новое место дислокации прославленного клуба «Патриот».

Мероприятие должно было начаться в двенадцать дня, но хозяин дома – Дмитрий Пясецкий – попросил всех еще немного подождать. Не хватало самого главного гостя – тренера, который сделал Пясецкого чемпионом – Андрея Гридина. В ожидании собравшиеся делились впечатлениями от нового помещения: просторно, массажный кабинет, раздевалки, кухня. Такие залы в Беларуси можно пересчитать по пальцам.

Забит Самедов, ученик Дмитрия Пясецкого, многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай: Клуб очень современный, тут все условия для спортсменов есть, остается приходить и заниматься желание, достичь высот.

Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта по муай-тай: Сейчас у нас впереди планируется чемпионат республики по тайскому боксу. Я два раза в неделю хожу сюда стоять в парах, работать с ребятами. Очень приятно, честно говоря, приходить в этот зал. Здесь и приятная атмосфера, и отличные раздевалки, и отличный зал.

В новом зале смогут заниматься и профессионалы, и те, кто увлекается единоборствами для себя. Ограничений по возрасту также нет – любой желающий. Ключевой вид – муай-тай, но в зале на Лещинского можно найти для себя много интересного.

Дмитрий Пясецкий, руководитель клуба «Патриот», главный тренер Fight House:

Сейчас под крышей одного дома у нас есть еще ММА, спортивная борьба, грэпплинг, вьет во дао, фитбокс.

И даже есть EMS, мышечная стимуляция. Стоит попробовать. Вообще создавалась для космонавтов, в условиях невесомости чтобы не становились дрыщами. Но для ленивых: можно 20 минут потренироваться – как полтора часа. Не уверен, но говорят, что это так.

К слову, поздравить хозяина дома собрались много людей: здесь были и коллеги Пясецкого, ученики, первые лица федерации. Это важный день не только из-за открытия зала, а еще и у жены Виктории – день рождения.