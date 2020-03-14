10 зрелищных поединков. Смотрите вечер профессиональных боёв 14 марта на СТВ

Новости Беларуси. В 22:30 приглашаем к экранам любителей боевых искусств. Наш телеканал представляет вечер профессиональных боев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любите бокс – пожалуйста. Уважаете ММА – есть и этот спорт. Вы приверженец кикбоксинга? Будет и он. Более того, вы сможете понаблюдать за боями женщин.

Быстрые нокауты и схватки до последних секунд, эффектные броски и ошеломляющие удары. Не пропустите, это точно стоит видеть.