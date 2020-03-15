Кто из белорусских фристайлистов показал максимум, а кому придётся поработать над ошибками? Подводим итоги сезона

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты завершили свой насыщенный сезон, и он получился неоднозначным, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С одной стороны, есть медали и победы. И золотые награды Гуськовой и Романовской лучшее тому подтверждение. К тому же, наши воздушные акробаты несколько раз выходили в финалы.

Но вместе с тем есть и над чем задуматься. В первую очередь, над мужской частью команды. В этом сезоне с наградой оказался только Павел Дик. В общем, что называется, есть вопросы. Наш корреспондент Максим Мелещеня подробно остановился на тех, кто выступал на этапах Кубка мира, и собрал воедино все их результаты.

В этом сезоне программа лыжных акробатов проходила в шести странах. Увы, посетить каждый из этапов Кубка мира удалось далеко не всем. В общей таблице лучшим результатом среди девушек обладает Александра Романовская – она расположилась на 3-й строчке. На протяжении трех этапов спортсменка стабильно попадала на пьедестал почета. И если на китайских турнирах Саша дважды становилась второй, то в Дир-Вэлли белоруске не было равных.

В десятку списка лучших также попала Анна Гуськова – у нее 9 место. В этом сезоне спортсменке удалось завоевать золото в Москве, однако на других этапах Кубка мира внушительных успехов она не добилась.

А вот для Аллы Цупер сезон был испорчен неожиданной травмой – поучаствовать она успела в двух соревнованиях, но высшим результатом стало лишь 5 место. «Будет техника – будет уверенность на психологическом уровне». Николай Козеко о настоящем и будущем белорусского фристайла

У мужчин сезон выглядит гораздо более блекло: кажется, что очевидный лидер отсутствует. Лучший результат среди парней показал Максим Густик: пьедестал молодому человеку не покорялся – лучшим результатом стало 4 место в Китае, а в генеральной классификации он закрепился на 9-й позиции.

Чуть ниже, на 11-й строчке, расположился Павел Дик. По ходу сезона лыжный акробат не ловил звезд с неба, однако дважды, в Москве и Ой-Карагайе, белорус показывал третий результат. Вспомнили и про парней, на которых главный тренер возлагал большие надежды еще перед Олимпиадой в Сочи. Речь идет про Артема Башлакова и Станислава Гладченко. Первый дважды поднимался на подиум Универсиады – серебро в 2017-м и золото командных прыжков в 2019-м. А Станислав – серебряный призер этапа Кубка мира в Дир-Вэлли в 2017 году. Николай Козеко: есть серьёзная пища для размышлений в постановке учебно-тренировочного процесса