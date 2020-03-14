Уходит легендой. Вспоминаем главные спортивные достижения Мартена Фуркада

Новости мира. Ушла эпоха! Французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру. Как и подобает королю мирового биатлона, спортсмен выиграл заключительную гонку в своей соревновательной карьере, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот же день 10 лет назад спортсмен одержал первую личную победу на этапе Кубка мира в Контиолахти в гонке преследования. А сегодня, спустя 10 лет, в этом же месте и в этой же гонке красивой викторией завершил биатлонное путешествие.