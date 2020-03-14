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Уходит легендой. Вспоминаем главные спортивные достижения Мартена Фуркада

14 марта 2020 18:11
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Новости мира. Ушла эпоха! Французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру. Как и подобает королю мирового биатлона, спортсмен выиграл заключительную гонку в своей соревновательной карьере, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот же день 10 лет назад спортсмен одержал первую личную победу на этапе Кубка мира в Контиолахти в гонке преследования. А сегодня, спустя 10 лет, в этом же месте и в этой же гонке красивой викторией завершил биатлонное путешествие.

Уходит легендой. Вспоминаем главные спортивные достижения Мартена Фуркада-1

На новость о завершении карьеры самого титулованного французского спортсмена отреагировал и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он поблагодарил Мартена Фуркада за продвижение олимпийских ценностей и подчеркнул, что француз является превосходным олимпийским чемпионом.

Уходит легендой. Вспоминаем главные спортивные достижения Мартена Фуркада-4

Дебют Мартена Фуркада на Кубке мира состоялся в 2008-м. За всю карьеру спортсмен 150 раз поднимался на подиум Кубка мира. Он единственный биатлонист в мире, кто семь раз подряд выиграл большой хрустальный глобус! Также в его активе 26 малых хрустальных глобусов по итогам разных дисциплин. 28-кратный чемпион мира, пятикратный олимпийский чемпион и дважды серебряный призер Игр четырехлетия. Мартен Фуркад уходит легендой!

Уходит легендой. Вспоминаем главные спортивные достижения Мартена Фуркада-7

# Биатлон # Мартен Фуркад # Томас Бах # Фотофакт

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