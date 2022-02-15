Никита Лобастов об эстафете на ОИ в Пекине: проделана огромная работа. Доволен, что с этим справился

Новости Беларуси. Открыли соревновательную программу вторника, 15 февраля, биатлонисты. На повестке дня была мужская эстафета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси значилась в числе претендентов на медаль, и до поры до времени парни действительно шли на пьедестал.

Забойщиком выступил Никита Лобастов. Он показал неплохую скорость на лыжне и достаточно уверенно стрелял. На двух огневых рубежах спортсмен использовал всего три дополнительных патрона.

Никита Лобастов, биатлонист сборной Беларуси:

Этап в целом достаточно хороший. Конечно, было много переживаний, потому что эстафета – это большая ответственность. Была проделана огромная работа и спортсменами, и тренерами, и специалистами. Поэтому, в принципе, доволен, что с этим справился сегодня.

Не испортил обедни и Дмитрий Лазовский. Он отправился на дистанцию вторым. На лежке сработал чисто, а на стойке допустил два промаха. Тем не менее сборная Беларуси по-прежнему шла в лидирующей группе.

Максим Воробей начал свой этап уверенно и даже лежку прошел чисто. Роковой стала вторая стрельба. Пули упорно шли «в молоко». В итоге биатлонист заработал сразу два штрафных круга. О пьедестале можно было забыть. Финишер Антон Смольский ничего поделать уже не мог. В итоге у нашего квартета 8-я позиция в генерале.