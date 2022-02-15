Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе

Наш спортсмен в двух сетах был сильнее словака Норберта Гомбоша, находящегося на 114-й строчке рейтинга, – 7:6, 6:3. Белорус взял верх по всем ключевым показателям, меньше ошибался – всего одна двойная ошибка против пяти у соперника. Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

А вот на турнире ATP-250 в Дохе Егор Герасимов уже в первом туре проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. Серьезного сопротивления наш земляк не оказал, так и не сумев выйти на брейковое очко. Хотя подавал Егор отлично, о чем красноречиво говорит статистика – 7 эйсов и ни одной двойной ошибки. Однако плохой прием и отличные подачи соперника предопределили исход поединка.