Прямой эфир

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе

15 февраля 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По-разному выступили белорусские теннисисты на международных турнирах. Илья Ивашко пробует силы на состязаниях категории 250 в Марселе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе-1

Наш спортсмен в двух сетах был сильнее словака Норберта Гомбоша, находящегося на 114-й строчке рейтинга, – 7:6, 6:3. Белорус взял верх по всем ключевым показателям, меньше ошибался – всего одна двойная ошибка против пяти у соперника. Матч продолжался 1 час и 42 минуты.  

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Марселе-4

А вот на турнире ATP-250 в Дохе Егор Герасимов уже в первом туре проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. Серьезного сопротивления наш земляк не оказал, так и не сумев выйти на брейковое очко. Хотя подавал Егор отлично, о чем красноречиво говорит статистика – 7 эйсов и ни одной двойной ошибки. Однако плохой прием и отличные подачи соперника предопределили исход поединка.  

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Норберт Гомбош # Даниэль Эванс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде
15 февраля 2022 15:13

​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде

Макар Митрофанов из-за травмы не выступит в квалификации акробатических прыжков на Олимпиаде
15 февраля 2022 08:49

Макар Митрофанов из-за травмы не выступит в квалификации акробатических прыжков на Олимпиаде

Азаренко 15 февраля сыграет с россиянкой Кудерметовой на турнире WTA в Дубае
14 февраля 2022 20:32

Азаренко 15 февраля сыграет с россиянкой Кудерметовой на турнире WTA в Дубае