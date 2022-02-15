«Могилёв» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею завершились очередные матчи. Особое внимание с турнирной точки зрения было приковано к противостоянию «Могилева» и «Бреста», которое проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это был последний реальный шанс для «львов» зацепиться за плей-ин. Перед очной дуэлью гости не знали побед в восьми матчах кряду. Тем слаще оказалась волевая виктория. В первом периоде хозяева вышли вперед благодаря шайбе, заброшенной Давыдовым. Однако голевые атаки, завершенные Огиенко и Прусом во втором и третьем периодах соответственно, принесли «Могилеву» такую важную победу. Теперь клуб всего на одно очко отстает от «Бреста» и, учитывая относительно лояльный календарь, имеет все реальные шансы на проходное 10-е место.