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«Могилёв» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

15 февраля 2022 15:34
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею завершились очередные матчи. Особое внимание с турнирной точки зрения было приковано к противостоянию «Могилева» и «Бреста», которое проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Могилёв» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Это был последний реальный шанс для «львов» зацепиться за плей-ин. Перед очной дуэлью гости не знали побед в восьми матчах кряду. Тем слаще оказалась волевая виктория. В первом периоде хозяева вышли вперед благодаря шайбе, заброшенной Давыдовым. Однако голевые атаки, завершенные Огиенко и Прусом во втором и третьем периодах соответственно, принесли «Могилеву» такую важную победу. Теперь клуб всего на одно очко отстает от «Бреста» и, учитывая относительно лояльный календарь, имеет все реальные шансы на проходное 10-е место.  

# Хоккей Беларуси # Никита Давыдов # Егор Огиенко # Михаил Прус # Фотофакт

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