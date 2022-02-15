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​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде

15 февраля 2022 15:13
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Новости Беларуси. 9 комплектов наград разыграют участники Олимпиады в Пекине в 11-й соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде-1

Для белорусов вторник стал знаковым, так как наша Анна Гуськова на церемонии награждения получила свое заслуженное серебро. 14 февраля Анна смогла блестяще выполнить прыжок с тройным сальто с наивысшим коэффициентом сложности, что и позволило спортсменке стать двукратной обладательницей олимпийских наград.

Сегодня, 15 февраля,  белорусские надежды были связаны с мужской биатлонной эстафетой. И по началу все складывалось очень даже успешно. Наши парни шли в лидерах, однако все испортила шестая стрельба. Максим Воробей не справился со стойкой и отправился сразу на два штрафных круга. В итоге наш квартет выбыл из числа претендентов на пьедестал.

​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде-4

В конькобежном спорте в женском сегменте медали были разыграны в командной гонке преследований. Нашу страну представили Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева. В противостоянии с польской дружиной белорусское трио вырвало две секунды и расположилось на 7-й итоговой позиции. Это пока лучший результат белорусов на пекинской белой Олимпиаде. Победа досталась канадкам.

Наша фигуристка Виктория Сафонова представила короткую программу. На лед она вышла под 16-м номером, откатала чисто и получила 61,46 балла, что дает уверенность присутствия нашей фигуристки в произвольном танце.

​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде-7

Во фристайле 15 февраля мужской день. В финальный топ-12 метили сразу три белоруса – Максим Густик, Павел Дик и Станислав Гладченко. Однако удача сопутствовала лишь Станиславу, он попал в главный старт с 12-м результатом по первой попытке, и теперь Гладченко сможет побороться за очень тяжелый пьедестал.

# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Максим Воробей # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Марина Зуева # Виктория Сафонова # Максим Густик # Павел Дик # Станислав Гладченко # Фотофакт

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