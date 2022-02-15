​Белорусские конькобежки заняли 7-е место в командной гонке преследования на Олимпиаде

Для белорусов вторник стал знаковым, так как наша Анна Гуськова на церемонии награждения получила свое заслуженное серебро. 14 февраля Анна смогла блестяще выполнить прыжок с тройным сальто с наивысшим коэффициентом сложности, что и позволило спортсменке стать двукратной обладательницей олимпийских наград.

Сегодня, 15 февраля, белорусские надежды были связаны с мужской биатлонной эстафетой. И по началу все складывалось очень даже успешно. Наши парни шли в лидерах, однако все испортила шестая стрельба. Максим Воробей не справился со стойкой и отправился сразу на два штрафных круга. В итоге наш квартет выбыл из числа претендентов на пьедестал.