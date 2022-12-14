НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»

Белорусский форвард провел на площадке 13 минут и 6 секунд, бомбардирских баллов не заработал, заблокировал один бросок и завершил вечер с -1 в графе полезности.

Важную веху в карьере отметил одноклубник белоруса Александр Овечкин. В этой встрече он оформил хет-трик. Теперь на счету российского нападающего 800 заброшенных шайб в НХЛ.