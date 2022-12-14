Прямой эфир

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»

14 декабря 2022 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Капиталисты» отпраздновали крупную выездную победу – 7:3.

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»-1

Белорусский форвард провел на площадке 13 минут и 6 секунд, бомбардирских баллов не заработал, заблокировал один бросок и завершил вечер с -1 в графе полезности.

Важную веху в карьере отметил одноклубник белоруса Александр Овечкин. В этой встрече он оформил хет-трик. Теперь на счету российского нападающего 800 заброшенных шайб в НХЛ.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA
14 декабря 2022 13:33

Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA

Егор Шарангович набрал очередное бомбардирское очко в чемпионате НХЛ
14 декабря 2022 09:54

Егор Шарангович набрал очередное бомбардирское очко в чемпионате НХЛ

Баскетбольный клуб «Минск» четвёртый раз подряд проиграл в Единой лиге ВТБ
13 декабря 2022 19:46

Баскетбольный клуб «Минск» четвёртый раз подряд проиграл в Единой лиге ВТБ