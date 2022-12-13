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Баскетбольный клуб «Минск» четвёртый раз подряд проиграл в Единой лиге ВТБ

13 декабря 2022 19:46
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Баскетбольный клуб «Минск» провел очередной поединок в Единой лиге ВТБ. На этот раз против «Пармы» из Перми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» четвёртый раз подряд проиграл в Единой лиге ВТБ-1

Команды уже встречались в начале октября, тогда викторию праздновали соперники. 13 декабря взять реванш у наших парней не получилось. Итоговый счет 85:62 в пользу российского коллектива. Для белорусской дружины данный проигрыш стал четвертым кряду. Дальше подопечным Ростислава Вергуна предстоит встреча с МБА из Москвы. Матч пройдет на «Минск-Арене» 18 декабря.

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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